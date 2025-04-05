Süper Lig’in 30'uncu haftasında yarın Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Trabzonspor, bu müsabakanın hazırlıklarını tamamladı.
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde idman yapan bordo-mavililer karşılaşma öncesi taktik çalışması gerçekleştirdi.
Son hazırlıklarını yapan Trabzonspor saat 16.00'da Trabzon Havalimanı’ndan özel uçakla İstanbul’a hareket etti.
TARAFTAR, FATİH TEKKE İLE FOTOĞRAF ÇEKİLDİ
Trabzonspor'da sakatlığı bulunan ve tedavisi devam eden kaleci Onuralp Çevikkan'da koltuk değnekleri ile geldiği havalimanında kafileye eşlik etti.
Taraftarlar, teknik direktör Fatih Tekke ile fotoğraf çekildi.
KAMP KADROSU
Trabzonspor'un, Fenerbahçe kafilesinde şu isimler yer aldı:
Uğurcan Çakır, Taha Tepe, Erol Can Çolak, Arif Boşluk, Pedro Malheiro, Mustafa Eskihellaç, Ali Şahin Yılmaz, Serdar Saatçı, Stefan Savic, Salih Malkoçoğlu, Batista Mendy, Tim Jabol-Folcarelli, John Lundstram, Ozan Tufan, Okay Yokuşlu, Oleksandr Zubkov, Edin Vişça, Cihan Çanak, Anthony Nwakaeme, Denis Draguş, Danylo Sikan, Simon Banza, Enis Destan.
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