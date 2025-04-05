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DHA

Süper Lig’in 30'uncu haftasında yarın Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Trabzonspor, bu müsabakanın hazırlıklarını tamamladı.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde idman yapan bordo-mavililer karşılaşma öncesi taktik çalışması gerçekleştirdi.

Son hazırlıklarını yapan Trabzonspor saat 16.00'da Trabzon Havalimanı’ndan özel uçakla İstanbul’a hareket etti.

TARAFTAR, FATİH TEKKE İLE FOTOĞRAF ÇEKİLDİ

Trabzonspor'da sakatlığı bulunan ve tedavisi devam eden kaleci Onuralp Çevikkan'da koltuk değnekleri ile geldiği havalimanında kafileye eşlik etti.

Taraftarlar, teknik direktör Fatih Tekke ile fotoğraf çekildi.

KAMP KADROSU

Trabzonspor'un, Fenerbahçe kafilesinde şu isimler yer aldı: