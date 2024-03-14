Trabzonspor, Fenerbahçe maçına hazırlanıyor Trabzonspor, Süper Lig'in 30. haftasında oynayacağı Fenerbahçe maçının hazırlıklarına devam etti.

AA

Süper Lig'in 30. haftasında 17 Mart Pazar günü sahasında Fenerbahçe ile karşılaşacak Trabzonspor, hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanın ilk bölümünde bordo-mavili futbolcular pas çalışması yaptı.

İdman çift kale maçla sona erdi

Karadeniz ekibi, 5'e 2 ile devam eden antrenmanı, çift kale maç ile tamamladı. Bordo-mavili ekip, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)