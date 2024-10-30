Trabzonspor - Fenerbahçe maçına konuk takım taraftarı alınmayacak

Süper Lig'in 11. haftası, dev bir mücadeleye sahne olacak.
Haftanın en kritik müsabakasında Şenol Güneş'in çalıştırdığı Trabzonspor ile Jose Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe karşı karşıya gelecek.
Bordo-mavililerin ev sahipliğinde oynanacak maç, 3 Kasım Pazar akşamı saat 19.00'da Akyazı Stadyumu'nda oynanacak.
FENERBAHÇE TARAFTARI ALINMAYACAK
Bu karşılaşma öncesinde Trabzon İl Spor Güvenlik Kurulu Toplantısı, Vali Aziz Yıldırım başkanlığında kurul üyelerinin de katılımıyla Valilik Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi.
Toplantıda, Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde oynanacak karşılaşmaya, ev sahibi kulübün talebi üzerine sarı-lacivertli taraftarların alınmaması uygun görüldü.
3 BİN 500 PERSONEL GÖREV ALACAK
Misafir takım tribünün biletlerinin de ev sahibi takım taraftarlarına satışına karar verildi.
Karşılaşmada yaklaşık 3 bin 500 personel görev yapacak.
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