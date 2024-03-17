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Trabzonspor - Fenerbahçe maçında çıkan olaylara soruşturma açıldı

Trabzonspor - Fenerbahçe maçında çıkan olaylara soruşturma açıldı İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Trabzonspor - Fenerbahçe maçı sonrası yaşanan olaylarla ilgili olarak "Sahaya giren seyircilerle ilgili kimlik belirleme çalışmaları ve maç sonu yaşanan olaylarla ilgili soruşturma derhal başlatılmıştır." açıklamasını yaptı.