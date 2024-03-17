Trabzonspor - Fenerbahçe maçında çıkan olaylara soruşturma açıldı

Süper Lig'in 30. haftasında Abdullah Avcı'nın ekibi Trabzonspor ile İsmail Kartal'ın yönetimindeki Fenerbahçe karşı karşıya geldi.
Papara Park'ta oynanan mücadeleyi Fenerbahçe 3-2 kazanırken maçın ilk yarısını 2-0 önde kapatan Fenerbahçe'nin gollerini 13 ve 45+4'te Fred, 87. dakikada ise Michy Batshuayi kaydetti.
İkinci yarıda maçı 2-2'ye getirmesine rağmen mağlup olmaktan kurtulamayan Trabzonspor'un gollerini ise 63. dakikada Enis Bardhi ve 78. dakikada penaltıdan Trezeguet kaydetti.
Sevinen Fenerbahçelilere saldırı
Öte yandan Trabzonsporlu taraftarlar, maç sonrası sahaya girerek sevinen Fenerbahçeli futbolculara saldırdı. Fenerbahçeli futbolcular, saldıran taraftarların arasından soyunma odasına gitmeye çalıştı.
Yaşanan olayların ardından İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Trabzonspor - Fenerbahçe maçı sonrası soruşturma başlatıldığını açıkladı.
İşte Ali Yerlikaya'nın açıklaması:
Bu akşam oynanan Trabzonspor Fenerbahçe futbol karşılaşması sonrası sahaya giren seyircilerle ilgili kimlik belirleme çalışmaları ve maç sonu yaşanan olaylarla ilgili soruşturma derhal başlatılmıştır.
Spor, her şeyden önce centilmenliktir. Futbol sahalarında şiddet olaylarının yaşanması asla kabul edilemez.
Gelişmelerden kamuoyu bilgilendirilecektir.
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