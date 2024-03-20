Trabzonspor - Fenerbahçe maçında olaylara karışan 7 kişi adliyeye sevk edildi Trabzonspor-Fenerbahçe maçında sahaya girerek olaylara karışan 7 kişi, bugün adliyeye getirildi.

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Trabzonspor'un kendi sahasında Fenerbahçe'ye karşı oynanan mücadelede, 17 Mart Pazar günü yaşanan olaylar büyük yankı uyandırdı.

Maçın ardından tribünden sahaya atlayarak Fenerbahçeli futbolculara saldıran 12 taraftar, gözaltına alındı.

Adliyeye sevk edildiler

Bu taraftarlardan biri maskeli bir şekilde sahaya ilk atlayan şahıs olurken, bir diğeri ise Fenerbahçe kalecisi Dominic Livakovic'e saldırdı. Yapılan sorgulamaların ardından bugün sabah saatlerinde 7 kişi, Trabzon Adliyesi'ne sevk edildi.

Maskeli taraftar Almanya'dan geldi

Olayla ilgili dikkat çeken detaylardan biri ise, saldırganlardan birinin eline aldığı korner direğiyle saldırıda bulunması oldu. Bu taraftarın, maça başka bir kişinin Passolig kartıyla girdiği belirtildi. Ayrıca tribünden sahaya atlayan maskeli kişinin ise Almanya'dan maçı izlemek için Trabzon'a geldiği öğrenildi.

Trabzonspor'un Fenerbahçe'ye karşı oynadığı maçın ardından yaşanan bu olaylar, futbol camiasında büyük endişe ve tepkilere neden oldu.

Olayların yargı süreci de yakından takip edilmeye devam ediyor.