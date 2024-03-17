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Trabzonspor - Fenerbahçe maçında VAR koltuğunda Onur Özütoprak oturacak

Trabzonspor - Fenerbahçe maçında VAR koltuğunda Onur Özütoprak oturacak Süper Lig'in 30. haftasında bugün oynanacak karşılaşmaların Video Yardımcı Hakemi (VAR) Onur Özütoprak oldu.