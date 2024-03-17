Trabzonspor - Fenerbahçe maçında VAR koltuğunda Onur Özütoprak oturacak

İHA
Süper Lig'in 30. haftasında Trabzonspor - Fenerbahçe bugün saat 20.30’da karşı karşıya gelecek.
Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde oynanacak mücadelede hakem Halil Umut Meler düdük çalacak. Meler’in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ile Kerem Ersoy yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi Volkan Bayarslan olacak.
VAR hakemi Onur Özütoprak
Müsabakanın VAR koltuğunda ise Onur Özütoprak oturacak. Özütoprak’a AVAR'da Serkan Tokat, Deniz Caner Özaral ve Emre Malok eşlik edecek.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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