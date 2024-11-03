Trabzonspor, Fenerbahçe karşısında VAR uyarısıyla penaltılar kazandı

Haber Merkezi

Süper Lig'in 11. haftasında ezeli rakipler Trabzonspor ile Fenerbahçe kozlarını paylaştı.

Akyazı Stadyumu'nda oynanan mücadelenin ikinci yarısında ise ev sahibi takım Trabzonspor VAR uyarısıyla iki penaltı kazandı.

OKAY YERDE KALDI, PENALTI KARARI ÇIKTI

Maçın 52. dakikasında Okay Yokuşlu ile Alexander Djiku arasındaki pozisyon sonrası Trabzonspor penaltı kazandı.

Köşe vuruşunda Okay Yokuşlu'nun ceza alanı içinde çektiği şuta müdahale etmek isteyen Djiku, rakibini düşürdü.

Pozisyonun ardından oyuna sağlık ekipleri dahil oldu ve iki oyuncuya da tedavi yapıldı. VAR'dan gelen uyarı sonrası hakem Oğuzhan Çakır, Trabzonspor lehine penaltı noktasını gösterdi.

Fenerbahçe'de Alexander Djiku pozisyonun ardından sakatlık sebebiyle oyuna devam edemedi. Ganalı oyuncu yerine ise oyuna Rodrigo Becao girdi.

59. dakikada topun başına geçen Simon Banza durumu 1-1'e getirdi.

(Görüntüler BeIN Sports'tan alınmıştır.)

BİR PENALTI KARARI DAHA VERİLDİ

Maçın 60. dakikasında ceza alanında topla buluşan Simon Banza, Çağlar Söyüncü ile girdiği mücadelede yerde kaldı ve penaltı bekledi.

VAR hakemi Atilla Karaoğlan'ın 64. dakikada Oğuzhan Çakır'ı pozisyonu izlemeye davet etti ve pozisyonu inceleyen Çakır penaltı noktasını gösterdi.

Topun başına geçen Simon Banza 67. dakikada durumu 2-1'e getirdi.

(Görüntüler BeIN Sports'tan alınmıştır.)