Trabzonspor - Fenerbahçe maçının ardından koridorda yaşananlar Fenerbahçe'nin Trabzonspor ile oynadığı maçta taraftarların sahaya inmesi sonrası yaşananlar ortaya çıktı. Futbolcular koridorda gergin anlar yaşadı, Bright-Osayi Samuel kısa süreli de olsa baygınlık geçirdi.

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Trabzon'da taraftarların sahaya inmesinin ardından yaşananlar detaylı bir şekilde ortaya çıktı.

Fenerbahçeli futbolcular, soyunma odasına gitmek için koridorda ilerlerken gergin anlar yaşandı.

Osayi Samuel kafasını çarptı

Bu sırada yaşanan arbede esnasında kafasını duvara çarpan Bright-Osayi Samuel, kısa süreli baygınlık geçirdi. Takımın tecrübeli oyuncuları, özellikle Dusan Tadic ve Edin Dzeko, Samuel'i soyunma odasına götürdü.

Kaleci Dominik Livakovic ise soyunma odasına gitmek için aldığı darbelerin etkisi altında kaldı. Soyunma odasında bulunan futbolcular, birbirlerine durumlarını sordu ve sağlık ekibi tarafından tek tek kontrol edildi.

Yabancı oyuncuların yaşadığı şok, teknik direktör İsmail Kartal ve ekibi başta olmak üzere, tüm takımın endişesini artırdı. Özellikle İsmail Kartal'ı, oğlu Emre Kartal’a yapılan şiddet ve darbe oldukça üzdü.

Ali Koç itidal çağrısı yaptı

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, olayların başından itibaren hem yöneticileriyle hem de takım ile sürekli iletişim halinde oldu. Koç, İsmail Kartal ve oyuncularla birebir telefon görüşmeleri yaparak takımı sakinleştirdi ve tebrik etti.

Tüm yaşananlara rağmen agresyon gösterilmemesi ve sakin kalınarak yetkililerle koordineli bir şekilde hareket edilmesi talimatını verdi.

Bazı futbolcular ailesiyle konuştu

Fenerbahçe'de oyuncu grubu ve teknik heyet, tam 3 saat boyunca soyunma odasında kilitli kaldı. Bu süreçte, olayları izleyen ve endişe duyan aileleri de oyunculara ulaşmaya çalıştı. Bazı futbolcular, çocuklarıyla konuşarak onları sakinleştirmeye çalıştı.

Sahada kendilerini koruyan Fenerbahçe güvenlik ekiplerine uçakta teşekkür eden futbolcular, yaşanan olaylardan sonra birlik ve dayanışma içinde olduklarını gösterdi.