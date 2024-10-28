Trabzonspor - Fenerbahçe maçının biletleri satışa sunuluyor

Haber Merkezi

Süper Lig'in 11. haftası dev bir maça sahne olacak. Şenol Güneş yönetimindeki Trabzonspor ile Jose Mourinho'nun çalıştırdığı Fenerbahçe karşı karşıya gelecek.

3 Kasım Pazar günü oynanacak müsabaka öncesinde ev sahibi ekip bordo-mavililer, maç biletlerinin yarın satışa sunulacağını duyurdu.

EN UCUZ BİLET 400 LİRA

Kulüpten yapılan açıklamaya göre Akyazı Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak maçın bilet fiyatları şöyle:

VIP Platinum-B: 5.000

VIP Platinum-A/C: 4.500

VIP Gold: 3.750

VIP Silver: 3.000

Batı: 1.250

Doğu: 900

Fırtına: 800

Güney-Kuzey Kale Arkası: 400