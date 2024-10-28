Trabzonspor - Fenerbahçe maçının biletleri satışa sunuluyor

Haber Merkezi
Süper Lig'in 11. haftası dev bir maça sahne olacak. Şenol Güneş yönetimindeki Trabzonspor ile Jose Mourinho'nun çalıştırdığı Fenerbahçe karşı karşıya gelecek.
3 Kasım Pazar günü oynanacak müsabaka öncesinde ev sahibi ekip bordo-mavililer, maç biletlerinin yarın satışa sunulacağını duyurdu.
EN UCUZ BİLET 400 LİRA
Kulüpten yapılan açıklamaya göre Akyazı Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak maçın bilet fiyatları şöyle:
VIP Platinum-B: 5.000
VIP Platinum-A/C: 4.500
VIP Gold: 3.750
VIP Silver: 3.000
Batı: 1.250
Doğu: 900
Fırtına: 800
Güney-Kuzey Kale Arkası: 400
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