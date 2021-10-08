Euro
10.3583
0.81%
Dolar
8.9514
0.86%
Altın
505.74
1.01%
Borsa
1.398
0.08%
Bitcoin
482.289
0.94%
EXEN Coin
20.58
-0.81%
19ºC
İstanbul
Bulutlu 19 C
    Trabzonspor-Fenerbahçe maçının biletleri satışta

    Trabzonspor-Fenerbahçe maçının biletleri satışta

    Süper Lig'in 9.haftasında oynanacak olan Trabzonspor-Fenerbahçe maçının bilet fiyatları taraftarı memnun etti. Açıklanan tabloda kale arkası biletlerinin 40 liradan satışa sunulduğu görüldü.
    • Haber Merkezi
    • 08.10.2021 - 11:16
    • Güncelleme : 08.10.2021 - 11:22
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Trabzonspor-Fenerbahçe maçının bilet fiyatları satışa çıktı.

    Süper Lig'in 9. haftasında Trabzonspor sahasında en büyük rakiplerinden biri olan Fenerbahçe’yi konuk edecek. Yüzde 50 seyirci kapasitesiyle oynanacak karşılaşma öncesinde biletler satışa sunuldu.

    Trabzonspor-Fenerbahçe maçının biletleri satışta #1

    EN UCUZ BİLET 40 LİRA

    Taraftarı memnun eden bir bilet fiyatı politikası sunan yönetimin en ucuz maç biletini 40 liradan satışa sunduğu görüldü.

    Bordo-mavili taraftarların bu rakamların ardından stadın seyirci alınan kısımlarını full olarak doldurması bekleniyor.

    Trabzonspor-Fenerbahçe maçının biletleri satışta #2

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir