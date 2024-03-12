Trabzonspor - Fenerbahçe maçının biletleri satışta Trabzonspor'un evinde konuk edeceği Fenerbahçe maçının biletleri satış noktalarında ve online sitede futbolseverlerle buluştu.

ensonhaber.com

Süper Lig'in 30. haftasında Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında oynanacak karşılaşmanın biletleri satışa sunuldu.

Şenol Güneş Stadyumu'nda 17 Mart Pazar günü saat 20.30'da başlayacak karşılaşmanın biletleri VIP Platinum-B 6 bin, VIP Platinum A/C 5 bin, VIP Gold 4 bin, VIP Silver 3 bin, Batı tribün bin, Doğu Üst tribün 800, Fırtına tribün 750, Güney-Kuzey Kale arkası ise 400 liradan satışa çıkarıldı.

Bilet satış alanında yoğunluk

Bordo-mavili taraftarlar, Atatürk Alanı'ndaki bilet satış noktası önünde yoğunluk oluşturdu.

İl Spor Güvenlik Kurulu kararı gereği, Fenerbahçe taraftarı stada alınmayacak. Karşılaşmada, 2 bin 250 güvenlik personeli görev yapacak.