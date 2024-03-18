Trabzonspor - Fenerbahçe maçının faturası! Ceza yağacak... Süper Lig'in 30. haftasında oynanan Trabzonspor-Fenerbahçe derbisinin ardından yaşanan olaylar dünya basınına damga vururken TFF'nin verebileceği olası cezalar da belli oldu.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

ensonhaber.com

Süper Lig'in 30. haftasında Trabzonspor evinde Fenerbahçe'ye 3-2 mağlup oldu. Sarı-lacivertlilere galibiyeti getiren golleri Fred (2) ve Michy Batshuayi kaydetti.

Sarı-lacivertliler bu galibiyetle önemli bir 3 puanı hanesine yazdırmayı başardı ve şampiyonluk yarışında kritik virajı kayıpsız döndü.

Trabzonsporlu taraftarların sahaya attığı patlayıcı madde ve su bardakları nedeniyle zaman zaman maç durdu. Karşılaşmanın orta hakemi Halil Umut Meler, sahaya atılan maddeler nedeniyle yardımcı hakemleri de orta sahaya çağırarak taraftarların sakinleşmesini bekledi.

Fenerbahçeli futbolcular orta sahada sevinmek isteyince...

Maçın bitiş düdüğü sonrasında Fenerbahçeli oyuncular ve teknik ekip, saha ortasında toplanarak galibiyeti kutlamak istedi.

Kutlama sırasında bordo-mavili taraftar, güvenlik güçlerinin engellemek istemesine rağmen sahaya indi.

Oyuncular ve taraftarlar kavga etti

Bir anda saha içi karışırken Fenerbahçeli futbolcular ile taraftarlar arasında arbede çıktı.

Taraftarların tekme ve yumruk atmasına sarı-lacivertli oyuncular Osayi Samuel, Michy Batshuayi ve Jayden Oosterwolde başta olmak üzere diğer futbolcular da karşılık verdi.

Güvenlik güçlerinin de müdahalesiyle sarı-lacivertli oyuncular, tünelden geçerek soyunma odasına gitti.

Türkiye Futbol Federasyonu olaylı maçın ardından bir açıklama yaparak, sorumluların ceza alacağını duyurmuştu.

Kim ne kadar ceza alabilir?

Yaşanan olayların ardından gözler şimdi de verilecek olan cezalara çevrildi. PFDK kuralları yaşanan olaylarla ilgili kurallarda ne diyor? Kim, kaç maç ceza alacak?

İşte madde madde verilebilecek o cezalar...

Sabah'ın derlediği habere göre; Futbol Disiplin Talimatı açısından maçta yaşanan saha için olaylara yönelik verilecek cezalar madde madde açık bir şekilde belirtiliyor.

Saha kapatma cezası

Futbol Disiplin Talimatının “Saha Olayları” başlıklı 52. maddesi uyarınca, stadyumlarda düzen veya disiplinin ya da müsabakanın olağan akışı içinde oynanmasının veya güvenliğinin sağlanmasına ilişkin kuralların ihlal edilmesi durumunda Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunun (PFDK) olaylara sebebiyet veren kulüplere para cezası, saha kapatma ve seyircisiz oynama cezalarından birini veya birkaçını verebilecektir.

Trabzonspor taraftarlarının müsabaka alanına girerek gerçekleştirdiği eylemler nedeniyle Trabzonspor Kulübüne para cezası ve seyircisiz oynama cezası verileceği kanaatindeyim. Buna ek olarak, Talimatın 52. Maddesinin devam fıkrası uyarınca olaylara karışan taraftarların bulunduğu blok veya bloklara giriş yapan seyircilerin elektronik biletleri belirli sayıda müsabakada bloke edilebilecektir.

Benzer vaka

Yakın tarihte benzer saha olaylarının yaşandığı iki örnek bulunmaktadır. 30 Nisan 2022 tarihinde oynanan Trabzonspor – Antalyaspor müsabakasının ardından yaşanan saha olayları nedeniyle PFDK, Trabzonspor’a 368.000 TL para cezası ve çok sayıda tribün bloğunda yer alan seyircilerin elektronik biletlerinin bir sonraki müsabakada bloke edilmesi kararı vermiştir.

4 Eylül 2022 tarihinde oynanan Ankaragücü – Beşiktaş müsabakasında yaşanan benzer olaylar nedeniyle PFDK, Ankaragücü’ne 1 resmi müsabakayı kendi sahasında seyircisiz oynama ve 300.000 TL para cezası vermiştir.

5 ila 10 maç men

Dün akşam oynanan müsabaka sonrasında rakip takım futbolcularına ve çalışanlarına saldırıda bulunan kişiler de yaptırım ile karşı karşıya kalacaktır.

Futbol Disiplin Talimatının “Saldırı” başlıklı 44. maddesi uyarınca saldırı eyleminde bulunan futbolculara 5 ila 10 müsabakadan men cezası, görevlilere ve diğer kişilere 5 ila 10 müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı veya 45 ila 90 gün hak mahrumiyeti cezası verilebilecektir.

3 ila 5 maç men

PFDK, Bu eylemlerin “Saldırı” niteliğinde olmadığını değerlendirse dahi Futbol Disiplin Talimatının “Kavga” başlıklı 45. maddesi uyarınca kavgaya karışan futbolculara 3 ila 5 müsabakadan men cezası, görevlilere ve diğer kişilere 3 ila 5 müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı veya 45 ila 150 gün hak mahrumiyeti cezası verilebilecektir.

Fenerbahçeli futbolcular ceza alabilir mi?

Video görüntülerinde rakip takım taraftarlarına karşı birtakım eylemlerde bulunduğu görülen Michy Batshuayi, Bright Osayi-Samuel ve Jayden Oosterwolde gibi futbolcular hakkında yaptırım uygulanması, futbolcuların bu eylemleri hangi amaçla gerçekleştirdiğine göre değerlendirilecektir.

Futbol Disiplin Talimatının 4. maddesinde disiplin yargısına hâkim olan temel ilkeler belirtilmiştir.

Buna göre PFDK tarafından uyarınca verilecek cezalar, somut olayın objektif ve sübjektif tüm şartları, ihlalde bulunan kişinin kusur derecesi, ağırlaştırıcı ve hafifletici tüm nedenler değerlendirilmek suretiyle belirlenir.

Meşru müdafaa geçerli mi?

Ceza Muhakemesi Hukukunda meşru müdafaa hükümleri düzenlenmektedir. Kişinin; kendisine veya bir başkasına ait bir hakka yönelen, gerçekleşmesi veya tekrarı muhakkak bir haksız saldırıyı o anki koşullara göre orantılı bir şekilde defetmek adına gerçekleştirdiği eylemlere ceza verilmeyeceği kural olarak belirlenmiştir.

Ancak bir eylemin meşru müdafaa olarak değerlendirilebilmesi, bu koşulların tam ve eksiksiz bir biçimde sağlanmasına bağlıdır.

Cezanın detayları

Profesyonel futbolcular, yaşamlarını futbol faaliyeti ile kazanmakta ve geçimlerini futbol faaliyeti ile sağlamaktadır. Futbolculara yönelik fiziksel saldırılar, futbolcuların meslek hayatını bitirebilecek niteliktedir.

Bu nedenle müsabaka alanına giren ve futbolculara saldırı girişiminde bulunan kişilere karşı meşru müdafaa kapsamında savunma gerçekleştirilebilecektir.

Fenerbahçeli futbolcuların da kendilerini savunmak adına yaptıkları eylemler cezalandırılmamalıdır. Ancak meşru müdafaa sınırını aşan, korunan bir hakka yönelik olmayan ve saldırı niteliğinde olan eylemler varsa ve tespit edilebiliyorsa ceza verilebilecektir.