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Trabzonspor-Fenerbahçe maçının hakemi
Süper Lig'de 9. hafta hakemleri açıklandı. Kritik Trabzonspor - Fenerbahçe maçına Ali Şansalan atandı.
- Haber Merkezi
- 14.10.2021 - 13:12
- Güncelleme : 14.10.2021 - 13:34
Milli ara sonrasında Süper Lig heyecanı geri dönüyor! Haftanın hakemleri belli oldu.
Süper Lig'in 9. haftasında Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında 17 Ekim Pazar günü oynanacak maçı hakem Ali Şansalan yönetecek.
İŞTE 9. HAFTADA GÖREV ALACAK HAKEMLER:
Giresunspor-Rizespor: Erkan Özdamar
Sivasspor-Antalyaspor: Mete Kalkavan
Adana Demirspor-Yeni Malatyaspor: Fırat Aydınus
Kasımpaşa-Göztepe: Cüneyt Çakır
Altay-Fatih Karagümrük: Suat Arslanboğa
Alanyaspor-Kayserispor: Ümit Öztürk
Hatayspor-Gaziantep FK: Zorbay Küçük
Başakşehir-Beşiktaş: Atilla Karaoğlan
Galatasaray-Konyaspor: Arda Kardeşler