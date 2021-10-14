Euro
10.6755
1.25%
Dolar
9.181
1.14%
Altın
530.28
1.28%
Borsa
1.415
0.12%
Bitcoin
523.778
5.53%
EXEN Coin
21.32
-6.45%
18ºC
İstanbul
Güneşli 18 C
    Trabzonspor-Fenerbahçe maçının hakemi

    Trabzonspor-Fenerbahçe maçının hakemi

    Süper Lig'de 9. hafta hakemleri açıklandı. Kritik Trabzonspor - Fenerbahçe maçına Ali Şansalan atandı.
    • Haber Merkezi
    • 14.10.2021 - 13:12
    • Güncelleme : 14.10.2021 - 13:34
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Milli ara sonrasında Süper Lig heyecanı geri dönüyor! Haftanın hakemleri belli oldu.

    Süper Lig'in 9. haftasında Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında 17 Ekim Pazar günü oynanacak maçı hakem Ali Şansalan yönetecek.

    Trabzonspor-Fenerbahçe maçının hakemi #1

    İŞTE 9. HAFTADA GÖREV ALACAK HAKEMLER:

    Giresunspor-Rizespor: Erkan Özdamar

    Sivasspor-Antalyaspor: Mete Kalkavan

    Adana Demirspor-Yeni Malatyaspor: Fırat Aydınus

    Kasımpaşa-Göztepe: Cüneyt Çakır

    Altay-Fatih Karagümrük: Suat Arslanboğa

    Alanyaspor-Kayserispor: Ümit Öztürk

    Hatayspor-Gaziantep FK: Zorbay Küçük

    Başakşehir-Beşiktaş: Atilla Karaoğlan

    Galatasaray-Konyaspor: Arda Kardeşler

    Trabzonspor-Fenerbahçe maçının hakemi #2

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir