Trabzonspor - Fenerbahçe maçının hakemi
ensonhaber.com

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'de 30. hafta maçlarında düdük çalacak hakemleri açıkladı.

17 Mart Pazar günü saat 20.30'da oynanacak Trabzonspor-Fenerbahçe derbisini Halil Umut Meler yönetecek.

İşte Süper Lig'de 30. hafta karşılaşmalarını yönetecek hakemler ve maç takvimi:

15 Mart Cuma

Pendikspor - İstanbulspor | Oğuzhan Çakır

Fatih Karagümrük - Konyaspor | Bahattin Şimşek

16 Mart Cumartesi

Alanyaspor - Kayserispor | Emre Kargın

Ankaragücü - Başakşehir | Cihan Aydın

Beşiktaş - Antalyaspor | Burak Pakkan

Adana Demirspor - Sivasspor | Tugay Kaan Numanoğlu

17 Mart Pazar

Rizespor - Gaziantep FK | Abdulkadir Bitigen

Kasımpaşa - Galatasaray | Atilla Karaoğlan

Hatayspor - Samsunspor | Burak Şeker

Trabzonspor - Fenerbahçe | Halil Umut Meler