Trabzonspor - Fenerbahçe maçının hakemi

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'de 30. hafta maçlarında düdük çalacak hakemleri açıkladı.
17 Mart Pazar günü saat 20.30'da oynanacak Trabzonspor-Fenerbahçe derbisini Halil Umut Meler yönetecek.
İşte Süper Lig'de 30. hafta karşılaşmalarını yönetecek hakemler ve maç takvimi:
15 Mart Cuma
Pendikspor - İstanbulspor | Oğuzhan Çakır
Fatih Karagümrük - Konyaspor | Bahattin Şimşek
16 Mart Cumartesi
Alanyaspor - Kayserispor | Emre Kargın
Ankaragücü - Başakşehir | Cihan Aydın
Beşiktaş - Antalyaspor | Burak Pakkan
Adana Demirspor - Sivasspor | Tugay Kaan Numanoğlu
17 Mart Pazar
Rizespor - Gaziantep FK | Abdulkadir Bitigen
Kasımpaşa - Galatasaray | Atilla Karaoğlan
Hatayspor - Samsunspor | Burak Şeker
Trabzonspor - Fenerbahçe | Halil Umut Meler
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