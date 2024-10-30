Trabzonspor-Fenerbahçe maçının hakemi Oğuzhan Çakır

İHA

Süper Lig’de 11. hafta heyecanı 1 Kasım Cuma, 2 Kasım Cumartesi ve 3 Kasım Pazar ve 4 Kasım Pazartesi günü oynanacak maçlarla yaşanacak.

Söz konusu mücadelelerde düdük çalacak hakemler Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) resmi internet sitesinden duyuruldu.

3 Kasım Pazar günü oynanacak Trabzonspor-Fenerbahçe mücadelesini Oğuzhan Çakır yönetecek.

SÜPER LİG'İN EN GENÇ HAKEMİ

Oğuzhan Çakır'ın, Süper Lig'de yönettiği ilk maç, Pendikspor - Antalyaspor arasında oynanan müsabaka oldu. 25 yaşındaki Çakır, Süper Lig'de maç yöneten en genç hakem olarak tarihe geçti.

Süper Lig’de 11. haftanın programı ve maçlardaki görevli hakemler şöyle:

1 Kasım Cuma

20.00 Gaziantep FK - Göztepe: Kadir Sağlam

2 Kasım Cumartesi

13.30 Sivasspor - Çaykur Rizespor: Cihan Aydın

16.00 Kayserispor - Adana Demirspor: Muhammet Ali Metoğlu

19.00 Beşiktaş - Kasımpaşa: Zorbay Küçük

3 Kasım Pazar

13.30 Konyaspor - Rams Başakşehir: Emre Kargın

16.00 Bodrum FK - Corendon Alanyaspor: Ali Şansalan

16.00 Eyüpspor - Hatayspor: Yasin Kol

19.00 Trabzonspor - Fenerbahçe: Oğuzhan Çakır

4 Kasım Pazartesi

20.00 Samsunspor - Antalyaspor: Direnç Tonusluoğlu