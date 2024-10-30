Trabzonspor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarına devam etti

DHA
Trabzonspor, Süper Lig'in 11'inci haftasında oynayacağı Fenerbahçe maçı hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş'in yaptığı antrenmanda oyuncular, topla teknik ısınmanın ardından sprint çalışması gerçekleştirdi.
HAZIRLIKLAR DEVAM EDECEK
Antrenman, dar alanda oyun ile sona erdi. Bordo-mavili takımı, saat 11.00'de yapacağı antrenmanla Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdürecek.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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