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    Trabzonspor-Fenerbahçe maçının ilk 11'leri

    Trabzonspor-Fenerbahçe maçının ilk 11'leri

    Süper Lig'in 27. haftasında Trabzonspor ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek.
    • Haber Merkezi
    • 28.02.2021 - 17:59
    • Güncelleme : 28.02.2021 - 18:15
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    Medical Park Stadyumu'nda bu akşam şampiyonluk yarışının en kritik maçlarında biri oynanacak

    10 maçtır kaybetmeyen, 7 maçlık galibiyet serisi yakalayan Trabzonspor, geçtiğimiz hafta Göztepe'ye yenilen Fenerbahçe'yi ağırlayacak.

    Saat 19.00'da başlayacak olan karşılaşmayı Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. Mücadele beIN SPORTS HD 1'den naklen yayınlanacak.

    İLK 11'LER

    Trabzonspor: Uğurcan, Serkan Asan, Hugo, Edgar, Marlon, Flavio, Berat, Bakasetas, Ekuban, Nwakaeme, Djaniny

    Fenerbahçe: Altay, Gökhan, Serdar Aziz, Tisserand, Szalai, Sosa, Mert Hakan, Mesut Özil, Osayi, Pelkas, Thiam

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