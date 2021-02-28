Trabzonspor-Fenerbahçe maçının ilk 11'leri

Süper Lig'in 27. haftasında Trabzonspor ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek.

Medical Park Stadyumu'nda bu akşam şampiyonluk yarışının en kritik maçlarında biri oynanacak

10 maçtır kaybetmeyen, 7 maçlık galibiyet serisi yakalayan Trabzonspor, geçtiğimiz hafta Göztepe'ye yenilen Fenerbahçe'yi ağırlayacak.

Saat 19.00'da başlayacak olan karşılaşmayı Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. Mücadele beIN SPORTS HD 1'den naklen yayınlanacak.

İLK 11'LER

Trabzonspor: Uğurcan, Serkan Asan, Hugo, Edgar, Marlon, Flavio, Berat, Bakasetas, Ekuban, Nwakaeme, Djaniny

Fenerbahçe: Altay, Gökhan, Serdar Aziz, Tisserand, Szalai, Sosa, Mert Hakan, Mesut Özil, Osayi, Pelkas, Thiam