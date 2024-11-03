Trabzonspor - Fenerbahçe maçının ilk 11'leri
Haber Merkezi

Süper Lig'in 11. haftasında Trabzonspor ile Fenerbahçe karşılaşacak.

Akyazı Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak müsabakayı hakem Oğuzhan Çakır yönetecek.

Mücadelenin VAR koltuğunda ise Atilla Karaoğlan oturacak. Karşılaşma beIN Sports 1'den yayınlanacak.

İLK 11'LER

Trabzonspor: Uğurcan, Malheiro, Mendy, Denswil, Eren, Lundstram, Okay, Visca, Ozan, Nwakaeme, Banza

Fenerbahçe: Livakovic, Mert, Djiku, Çağlar, Osayi, Fred, Amrabat, Szymanski, Maximin, Tadic, En-Nesyri

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Emre Çalışkan
Editor