Trabzonspor - Fenerbahçe maçının ilk 11'leri

Haber Merkezi
Süper Lig'in 11. haftasında Trabzonspor ile Fenerbahçe karşılaşacak.
Akyazı Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak müsabakayı hakem Oğuzhan Çakır yönetecek.
Mücadelenin VAR koltuğunda ise Atilla Karaoğlan oturacak. Karşılaşma beIN Sports 1'den yayınlanacak.
İLK 11'LER
Trabzonspor: Uğurcan, Malheiro, Mendy, Denswil, Eren, Lundstram, Okay, Visca, Ozan, Nwakaeme, Banza
Fenerbahçe: Livakovic, Mert, Djiku, Çağlar, Osayi, Fred, Amrabat, Szymanski, Maximin, Tadic, En-Nesyri
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