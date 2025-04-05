Trabzonspor, Fenerbahçe maçının kamp kadrosunu duyurdu

Haber Merkezi
Süper Lig'in 30. haftası dev bir maça sahne olacak.
Jose Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe ile Fatih Tekke'nin çalıştırdığı Trabzonspor karşı karşıya gelecek.
Akyazı Stadyumu'nda oynanacak müsabaka, 6 Nisan Pazar akşamı saat 19.00'da başlayacak.
Bu kritik mücadele öncesinde konuk takım Trabzonspor'un kamp kadrosu belli oldu.
3 EKSİK VAR
Trabzonspor'da Arseniy Batagov, Muhammed Cham ve Hüseyin Türkmen sakatlıkları sebebiyle kamp kadrosunda yer almadı.
TRABZONSPOR'UN KAMP KADROSU
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış