Trabzonspor - Fenerbahçe maçının muhtemel 11'leri

Süper Lig'in 27. haftasında Trabzonspor ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek.

Medical Park Stadyumu'nda bu akşam şampiyonluk yarışının en kritik maçlarında biri oynanacak

10 maçtır kaybetmeyen, 7 maçlık galibiyet serisi yakalayan Trabzonspor, geçtiğimiz hafta Göztepe'ye yenilen Fenerbahçe'yi ağırlayacak.

MUHTEMEL 11'LER

Trabzonspor: Uğurcan, Serkan, Vitor Hugo, Edgar Ie, Kamil Ahmet, Flavio (Baker), Bakasetas, Berat, Ekuban, Nwakaeme, Djaniny

Fenerbahçe: Altay, Gökhan Gönül, Tisserand, Serdar, Szalai, Sosa, Ozan, Valencia (Samuel), Pelkas, Mesut Özil, Thiam

Saat 19.00'da başlayacak olan karşılaşmayı Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. Mücadele beIN SPORTS HD 1'den naklen yayınlanacak.