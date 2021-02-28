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Trabzonspor - Fenerbahçe maçının muhtemel 11'leri
Süper Lig'in 27. haftasında Trabzonspor ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek.
- Haber Merkezi
- 28.02.2021 - 07:58
- Güncelleme : 28.02.2021 - 08:58
Medical Park Stadyumu'nda bu akşam şampiyonluk yarışının en kritik maçlarında biri oynanacak
10 maçtır kaybetmeyen, 7 maçlık galibiyet serisi yakalayan Trabzonspor, geçtiğimiz hafta Göztepe'ye yenilen Fenerbahçe'yi ağırlayacak.
MUHTEMEL 11'LER
Trabzonspor: Uğurcan, Serkan, Vitor Hugo, Edgar Ie, Kamil Ahmet, Flavio (Baker), Bakasetas, Berat, Ekuban, Nwakaeme, Djaniny
Fenerbahçe: Altay, Gökhan Gönül, Tisserand, Serdar, Szalai, Sosa, Ozan, Valencia (Samuel), Pelkas, Mesut Özil, Thiam
Saat 19.00'da başlayacak olan karşılaşmayı Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. Mücadele beIN SPORTS HD 1'den naklen yayınlanacak.