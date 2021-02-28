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    Trabzonspor - Fenerbahçe maçının muhtemel 11'leri

    Trabzonspor - Fenerbahçe maçının muhtemel 11'leri

    Süper Lig'in 27. haftasında Trabzonspor ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek.
    • Haber Merkezi
    • 28.02.2021 - 07:58
    • Güncelleme : 28.02.2021 - 08:58
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    Medical Park Stadyumu'nda bu akşam şampiyonluk yarışının en kritik maçlarında biri oynanacak

    10 maçtır kaybetmeyen, 7 maçlık galibiyet serisi yakalayan Trabzonspor, geçtiğimiz hafta Göztepe'ye yenilen Fenerbahçe'yi ağırlayacak.

    MUHTEMEL 11'LER

    Trabzonspor: Uğurcan, Serkan, Vitor Hugo, Edgar Ie, Kamil Ahmet, Flavio (Baker), Bakasetas, Berat, Ekuban, Nwakaeme, Djaniny

    Fenerbahçe: Altay, Gökhan Gönül, Tisserand, Serdar, Szalai, Sosa, Ozan, Valencia (Samuel), Pelkas, Mesut Özil, Thiam

    Saat 19.00'da başlayacak olan karşılaşmayı Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. Mücadele beIN SPORTS HD 1'den naklen yayınlanacak.

    Trabzonspor - Fenerbahçe maçının muhtemel 11 leri #1

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