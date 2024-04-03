Trabzonspor - Fenerbahçe maçının PFDK kararları açıklandı Süper Lig'in 30. haftasında oynanan olaylı Trabzonspor - Fenerbahçe maçının PFDK cezaları duyuruldu.

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Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe'nin Trabzonspor'u deplasmanda 3-2 yendiği karşılaşmanın ardından saha içinde arbede yaşanmıştı.

Maçın bitiş düdüğü sonrasında Fenerbahçeli oyuncular ve teknik ekip, saha ortasında toplanarak galibiyeti kutlamak istedi.

Kutlama sırasında bordo-mavili taraftar, güvenlik güçlerinin engellemek istemesine rağmen sahaya indi.

Maç son saha karışmıştı

Bir anda saha içi karışırken Fenerbahçeli futbolcular ile taraftarlar arasında arbede çıktı. Taraftarların tekme ve yumruk atmasına sarı-lacivertli oyuncular da karşılık verdi.

Güvenlik güçlerinin de müdahalesiyle sarı-lacivertli oyuncular, tünelden geçerek soyunma odasına gitti.

PFDK, kararlarını açıkladı

Yaşanan bu gelişmeler sonrasında gözler PFDK'ya çevrilmişti.

Uzun bekleyişin ardından Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Disiplin Kurulu, sevklerini açıklamıştı.

İki takıma da cezalar verildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Trabzonspor - Fenerbahçe maçında yaşanan olaylara dair yapılan sevklere ilişkin cezaları duyurdu.

Buna göre Trabzonspor'a İç sahada 6 maç seyircisiz oynama, toplam 3 milyon 112 bin TL para cezası, Jayden Oosterwolde'ye 1 maç men, toplam 52 bin TL para cezası, İrfan Can Eğribayat'a 1 maç men, 13 bin TL ve Egemen Korkmaz'a 1 maç men, 13 bin TL verildi.

Öte yandan Bright Osayi-Samuel için ceza tayinine yer olmadığı belirtildi.

PFDK'dan yapılan açıklamada şöyle denildi:

1- TRABZONSPOR A.Ş.’nin, 17.03.2024 tarihinde oynanan TRABZONSPOR A.Ş.-FENERBAHÇE A.Ş. Trendyol Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 6 RESMİ MÜSABAKAYI KENDİ SAHASINDA SEYİRCİSİZ OYNAMA CEZASI ve 3.000.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT’nin 52/3. maddesi uyarınca saha olaylarına karışan taraftarların bulunduğu BATI ALT VIP PLATİNUM C, SOCİOS.COM TRA FAN TOKEN DOĞU ALT TRİBÜNÜ DOĞU ALT J, I, KUZEY KALE ARKASI KUZEY ALT J numaralı blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,



Aynı müsabakada TRABZONSPOR A.Ş.’nin, anons sisteminin ev sahibi takımı destekleyici şekilde kullanılmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 112.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada TRABZONSPOR A.Ş. antrenörü EGEMEN KORKMAZ’ın, rakip takım sporcusuyla kavga eylemi nedeniyle FDT’nin 45/1-c ve 35/4. maddeleri uyarınca ve FDT’nin 12. maddesinin uygulanması suretiyle 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 13.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,