Trabzonspor - Fenerbahçe maçının PFDK sevkleri açıklandı

Süper Lig'in 30. haftasında oynanan ve maç sonunda yaşanan olaylarla gündeme gelen Trabzonspor-Fenerbahçe maçının ardından PFDK sevkleri açıklandı.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamaya göre, Trabzonspor ve bordo-mavili takımın yardımcı antrenörü PFDK'ya sevk edildi.
Fenerbahçe cephesinden ise Osayi Samuel, Jayden Oosterwolde, İrfan Can Eğribayat ve görevliler Kürşat Çiftlik ve Okan Özkan, PFDK'ya sevk edilen isimler arasında yer aldı.
Batshuayi sevk edilmedi
Taraftara dönen tekmeyle müdahale etmek isteyen Michy Batshuayi ise PFDK'ya sevk edilmedi. Belçikalı futbolcunun tekma attığı taraftar daha sonrasında Livakovic'e yumruk atmıştı...
Sevk nedenleri
Trabzonspor: Saha olayları, talimatlara aykırı hareket
Egemen Korkmaz: Kavgası
Osayi Samuel: Kavgaları
Jayden Oosterwolde: Sportmenliğe aykırı hareket, kavgaları
İrfan Can Eğribayat: Sportmenliğe aykırı hareket, kavgası
Kürşat Çiftlik: Kavgaları
Okan Özkan: Kavgası
PFDK'ya sevk edilen isimleri kaç maç ceza bekliyor?
Trabzonspor'un saha olayları ve talimatlara aykırı davranışları sebebiyle PFDK'ya sevk edilirken, bordo-mavili takımın yardımcı antrenörü Egemen Korkmaz da "Kavga" nedeniyle PFDK'ya sevk edildi.
Fenerbahçe cephesinde ise futbolcular Bright Osayi Samuel, Jayden Oosterwolde ve İrfan Can Eğribayat ile birlikte görevliler Kürşat Çiftlik ve Okan Özkan da PFDK'ya sevk edildi.
Bu isimler arasında Osayi Samuel, Jayden Oosterwolde ve Kürşat Çiftlik, "Kavga"; İrfan Can Eğribayat ve Okan Özkan ise "Kavga" nedeniyle PFDK'ya sevk edildi.
45. madddenin cezası 3 ila 5 maç
Ayrıca, Jayden Oosterwolde ve İrfan Can Eğribayat'ın sevkiyetinde "Sportmenliğe aykırı hareket" maddesi de bulunuyor.
Olaylı maçın ardından bireysel olarak sevk edilen bu isimlerin tamamı 45. madde kapsamında PFDK'ya sevk edildi. Disiplin Talimatı'na göre, bu isimler 3 ila 5 maçlık bir men cezası ile karşı karşıya kalabilir.
36. maddede 1 ila 3 maç ceza var
Ayrıca, Oosterwolde ve İrfan Can Eğribayat, 36. madde kapsamındaki sportmenliğe aykırı hareketten de PFDK'ya sevk edildi. Bu maddeye göre her iki oyuncu da 1 ila 3 maçlık bir men cezası alabilir.
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