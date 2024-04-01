Trabzonspor - Fenerbahçe maçının PFDK sevkleri açıklandı Trabzonspor - Fenerbahçe maçının PFDK sevkleri açıklandı. Merakla beklenen sevklerde Michy Batshuayi'nin yer almaması dikkat çekti.

ensonhaber.com

Süper Lig'in 30. haftasında oynanan ve maç sonunda yaşanan olaylarla gündeme gelen Trabzonspor-Fenerbahçe maçının ardından PFDK sevkleri açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamaya göre, Trabzonspor ve bordo-mavili takımın yardımcı antrenörü PFDK'ya sevk edildi.

Fenerbahçe cephesinden ise Osayi Samuel, Jayden Oosterwolde, İrfan Can Eğribayat ve görevliler Kürşat Çiftlik ve Okan Özkan, PFDK'ya sevk edilen isimler arasında yer aldı.

Batshuayi sevk edilmedi

Taraftara dönen tekmeyle müdahale etmek isteyen Michy Batshuayi ise PFDK'ya sevk edilmedi. Belçikalı futbolcunun tekma attığı taraftar daha sonrasında Livakovic'e yumruk atmıştı...

Sevk nedenleri

Trabzonspor: Saha olayları, talimatlara aykırı hareket

Egemen Korkmaz: Kavgası

Osayi Samuel: Kavgaları

Jayden Oosterwolde: Sportmenliğe aykırı hareket, kavgaları

İrfan Can Eğribayat: Sportmenliğe aykırı hareket, kavgası

Kürşat Çiftlik: Kavgaları

Okan Özkan: Kavgası

PFDK'ya sevk edilen isimleri kaç maç ceza bekliyor?

Trabzonspor'un saha olayları ve talimatlara aykırı davranışları sebebiyle PFDK'ya sevk edilirken, bordo-mavili takımın yardımcı antrenörü Egemen Korkmaz da "Kavga" nedeniyle PFDK'ya sevk edildi.

Fenerbahçe cephesinde ise futbolcular Bright Osayi Samuel, Jayden Oosterwolde ve İrfan Can Eğribayat ile birlikte görevliler Kürşat Çiftlik ve Okan Özkan da PFDK'ya sevk edildi.

Bu isimler arasında Osayi Samuel, Jayden Oosterwolde ve Kürşat Çiftlik, "Kavga"; İrfan Can Eğribayat ve Okan Özkan ise "Kavga" nedeniyle PFDK'ya sevk edildi.

45. madddenin cezası 3 ila 5 maç

Ayrıca, Jayden Oosterwolde ve İrfan Can Eğribayat'ın sevkiyetinde "Sportmenliğe aykırı hareket" maddesi de bulunuyor.

Olaylı maçın ardından bireysel olarak sevk edilen bu isimlerin tamamı 45. madde kapsamında PFDK'ya sevk edildi. Disiplin Talimatı'na göre, bu isimler 3 ila 5 maçlık bir men cezası ile karşı karşıya kalabilir.

36. maddede 1 ila 3 maç ceza var

Ayrıca, Oosterwolde ve İrfan Can Eğribayat, 36. madde kapsamındaki sportmenliğe aykırı hareketten de PFDK'ya sevk edildi. Bu maddeye göre her iki oyuncu da 1 ila 3 maçlık bir men cezası alabilir.