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    Trabzonspor - Fenerbahçe maçının VAR hakemi

    Süper Lig'in 9. haftasında karşılaşacak olan Trabzonspor - Fenerbahçe maçının VAR hakemi belli oldu. Karşılaşmanın VAR koltuğunda Halil Umut Meler oturacak.
    • Haber Merkezi
    • 17.10.2021 - 12:11
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    Trabzonspor - Fenerbahçe maçının VAR hakemi

    Süper Lig 'de zirve mücadelesi veren iki takım Trabzonspor ve Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. Heyecan dolu geçecek bu karşılaşma saat 19:00'da başlayacak.

    Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde oynanacak karşılaşmayı Ali Şansalan yönetecek.

    Trabzonspor bu maç öncesinde 18 puanla 2. sırada yer alırken; Fenerbahçe 19 puanla zirvede bulunuyor.

    Trabzonspor - Fenerbahçe maçının VAR hakemi #1

    VAR'DA HALİL UMUT MELER OLACAK

    Maça saatlar kala Trabzonspor - Fenerbahçe maçında görev alacak VAR ve AVAR açıklandı.

    Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi sitesinde yer alan haftanın programında maçta VAR olarak Halil Umut Meler görev yapacak. AVAR'da ise Hakan Ceylan ve Serkan Ok olacak.

    Trabzonspor - Fenerbahçe maçının VAR hakemi #2

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