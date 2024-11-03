Trabzonspor - Fenerbahçe maçının VAR hakemi Atilla Karaoğlan

İHA

Süper Lig'in 11. haftasında Trabzonspor ile Fenerbahçe, bugün saat 19.00'da Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde karşı karşıya gelecek.

Bu müsabakayı hakem Oğuzhan Çakır yönetecek. Çakır'ın yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ve Candaş Elbil yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi Turgut Doman olacak.

VAR HAKEMİ ATİLLA KARAOĞLAN

Zorlu mücadelede VAR koltuğunda Atilla Karaoğlan oturacak. Karaoğlan'a AVAR olarak Ceyhun Sesigüzel eşlik edecek.