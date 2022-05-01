Petrol
106.08
-1.10%
Euro
15.66
0.65%
Dolar
14.85
0.41%
Altın
905.75
0.58%
Borsa
2431
0.09%
Bitcoin
579.896
0.11%
BTXN Coin
18.40
-8.32%
Bitexen
16ºC
İstanbul
Çok bulutlu 16 C

    Trabzonspor, Fenerbahçe'nin rekoruna ortak oldu

    Trabzonspor 38 yıl aradan sonra dün akşam Antalyaspor ile oynadığı maçtan 1 puan alarak bitime 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.
    • 01.05.2022 - 09:46
    • Güncelleme : 01.05.2022 - 09:48
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Trabzonspor, Fenerbahçe'nin rekoruna ortak oldu

    Süper Lig'in 35. haftasında Trabzonspor, evinde Antalyaspor'u konuk etti. Maç 2-2'lik skorla sonuçlandı. Bordo-mavililer aldığı beraberlik sonucuyla 38 yıl aradan sonra şampiyonluğunu ilan etti.

    Ligin ilk ve 3. haftasında da ilk sırada yer alan Trabzonspor, 9. haftada Fenerbahçe'yi sahasında 3-1 mağlup ederek rakibinden devraldığı liderliği, 27 hafta bırakmadı ve toplam 29 hafta liderlik koltuğunda oturdu.

    Ligde bu sezon Beşiktaş 3, Fenerbahçe 2, Altay da 1 kez liderlik yaşadı. Toplam 20 takımlı ligde 4 takım liderlik sevinci yaşadı.

    Trabzonspor, Fenerbahçe nin rekoruna ortak oldu #1

    Trabzon rekora ortak

    Süper Lig'de şampiyonluğu en erken ilan eden takım unvanı Fenerbahçe'ye ait. Sarı-lacivertli ekip, 1967-1968, 1969-1970 ve 2013-2014 sezonlarında bitime 3 hafta kala mutlu sona ulaşmıştı. Bordo-mavililer, ligin bitimine 3 hafta kala şampiyonluğu elde ederek Fenerbahçe'nin en erken şampiyonluk rekoruna ortak oldu. Böylelikle ligde 4 kez şampiyonluk son 3 hafta kala belirlenmiş oldu.

    Trabzonspor, Fenerbahçe nin rekoruna ortak oldu #2

    11 sezon aradan sonra kupa İstanbul dışında

    Bordo-mavililerin şampiyonluğuyla tamamlanan Süper Lig'de 11 sezon aradan sonra İstanbul takımları dışında bir Anadolu takımı şampiyonluğu elde etti. En son 2009-2010 sezonunda Bursaspor'un şampiyon olmasının ardından söz konusu dönemde Galatasaray 5, Beşiktaş 3, Fenerbahçe 2, Medipol Başakşehir ise 1 kez mutlu sona ulaştı.

    Trabzonspor, Fenerbahçe nin rekoruna ortak oldu #3


    İlginizi Çekebilir

    Pegasus çalışanının avukatı: Ramazan bizi alakadar etmez
    Gündem

    Pegasus çalışanının avukatı: Ramazan bizi alakadar etmez

    Tesla'nın yeni kripto para işlem platformu 3-4 ayda milyoner yapıyor
    Tesla

    Tesla'nın yeni kripto para işlem platformu 3-4 ayda milyoner yapıyor

    Bursa'da, kadınlar ekmek satarak cami yapımına destek oldu
    Yaşam

    Bursa'da, kadınlar ekmek satarak cami yapımına destek oldu

    Görüş Bildir