Trabzonspor, Fenerbahçe'yi 3 golle geçti

Süper Lig'in 9. haftasında Trabzonspor, evinde Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup ederek liderlik koltuğuna oturdu.

Süper Lig'in 9. haftasında Trabzonspor, evinde Fenerbahçe'yi ağırladı.

Maça hızlı başlayan sarı-lacivertliler, 3. dakikada Rossi'nin golüyle 1-0 öne geçti.

Sarı-lacivertlilerde 14. dakikada Kim Min-Jae orta alanda Gervinho'yu düşürdü. Dev maçın hakemi Ali Şansalan, Güney Koreli futbolcuya sarı kart gösterdi.

Min Jae bu kez 23'te Djaniny'i ceza alanına girerken düşürdü. Ali Şansalan düşünmeden tecrübeli stopere ikinci sarı kartını çıkardı ve Kim Min-Jae kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Bu pozisyonun ardından Bakasetas, serbest vuruşla topu ağlara gönderdi ve takımına 1-1'lik beraberliği getirdi.

İlk yarıda başka gol olmadı ve iki takım da devre arasına 1-1'lik beraberlikle gitti.

TRABZONSPOR 3 GOLLE MAÇI ALDI

İkinci yarıda da iki takım tempolu oynadı. 10 kişi kalan Fenerbahçe oyunu kendi sahasında kabul etse de bulduğu kontra ataklarla rakip kalede tehlike yaratmaya çalıştı.

Maçın 86. dakikasında Trabzonspor'da Cornelius yerde kaldı ve hakem Ali Şansalan VAR'a gitti. Pozisyonu inceleyen Şansalan penaltı noktasını gösterdi.

Topun arkasına geçen Bakasetas, topu ağlara gönderdi ve takımını 2-1 öne geçti.

Penaltının hemen ardından Yusuf Sarı sahneye çıktı ve takımını 3-1 öne geçirdi.

Maçta başka gol sesi çıkmadı ve Trabzonspor 3 puanı hanesine yazdırarak liderlik koltuğuna oturdu.