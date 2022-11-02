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    Trabzonspor - Ferencvaros maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

    Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi'nde karşılaşacağı Ferencvaros maçının detayları merak ediliyor. Peki Trabzonspor - Ferencvaros maçı ne zaman oynanacak? İşte detaylar..
    • 02.11.2022 - 13:48
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    Trabzonspor - Ferencvaros maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

    Ülkemizi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil eden Trabzonspor UEFA Avrupa Ligi H grubu son maçında sahasında Macar ekibi Ferencvaros ile karşılaşacak.

    Gruptaki son maç öncesi Ferencvaros gruptan çıkmayı garantilerken Trabzonspor'un durumu henüz belli değil. Temsilcimiz 5 maçta aldığı 5 puan ile grupta 3. sırada yer alıyor.

    Trabzonspor'un gruptan çıkabilmesi için 7 puan ile 2. sırada bulunan Monaco'nun puan kaybetmesi ve Trabzonspor'un kazanması gerekiyor. İki takım arasında oynanan ilk karşılaşmayı temsilcimiz Trabzonspor 3-2 kaybetti.

    Trabzonspor - Ferencvaros maçının detayları futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor. Peki maç ne zaman oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte cevabı..

    Trabzonspor - Ferencvaros maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? #1

    Trabzonspor - Ferencvaros maçı ne zaman oynanacak?

    Trabzonspor - Ferencvaros maçı 3 Kasım Perşembe günü saat 20.45'te oynanacak. Şenol Güneş Spor Kompleksi Medical Park Stadyumu'nda oynanacak mücadeleyi Alman hakem Harm Osmers yönetecek.

    Trabzonspor - Ferencvaros maçı EXXEN kanalından naklen yayınlanacak.


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