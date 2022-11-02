Trabzonspor - Ferencvaros maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Trabzonspor - Ferencvaros maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi'nde karşılaşacağı Ferencvaros maçının detayları merak ediliyor. Peki Trabzonspor - Ferencvaros maçı ne zaman oynanacak? İşte detaylar..

Ülkemizi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil eden Trabzonspor UEFA Avrupa Ligi H grubu son maçında sahasında Macar ekibi Ferencvaros ile karşılaşacak.

Gruptaki son maç öncesi Ferencvaros gruptan çıkmayı garantilerken Trabzonspor'un durumu henüz belli değil. Temsilcimiz 5 maçta aldığı 5 puan ile grupta 3. sırada yer alıyor.

Trabzonspor'un gruptan çıkabilmesi için 7 puan ile 2. sırada bulunan Monaco'nun puan kaybetmesi ve Trabzonspor'un kazanması gerekiyor. İki takım arasında oynanan ilk karşılaşmayı temsilcimiz Trabzonspor 3-2 kaybetti.

Trabzonspor - Ferencvaros maçının detayları futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor. Peki maç ne zaman oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte cevabı..

Trabzonspor - Ferencvaros maçı ne zaman oynanacak?

Trabzonspor - Ferencvaros maçı 3 Kasım Perşembe günü saat 20.45'te oynanacak. Şenol Güneş Spor Kompleksi Medical Park Stadyumu'nda oynanacak mücadeleyi Alman hakem Harm Osmers yönetecek.

Trabzonspor - Ferencvaros maçı EXXEN kanalından naklen yayınlanacak.