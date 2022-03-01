Trabzonspor - Fraport TAV Antalyaspor kupa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Trabzonspor - Fraport TAV Antalyaspor kupa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final maçında Fraport TAV Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek. Peki, Trabzonspor - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Ziraat Türkiye Kupası'nda futbol heyecanı, çeyrek final karşılaşmaları ile devam ediyor.

Süper Lig’de şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerleyen Trabzonspor, sezonu çifte kupa zaferiyle tamamlamak istiyor.

Bu kapsamda gözünü Türkiye Kupası'na da diken bordo-mavililer, çeyrek final maçında Fraport TAV Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek.

Abdullah Avcı ve takımı, Antalyaspor karşısında hem tur atlamanın hem de ligdeki puan kaybının rövanşını almanın hesapları içinde. Akdeniz ekibi ise güçlü rakibi karşısında sürpriz peşinde olacak.

Maçı izlemek isteyen futbolseverler ise karşılaşmanın zaman ve saat bilgisini araştırmaya başladı. Peki, Trabzonspor - Fraport TAV Antalyaspor kupa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...

TRABZONSPOR - ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Trabzonspor - Fraport TAV Antalyaspor maçı, 1 Mart 2022 Salı günü saat 20:30'da başlayacak ve Medical Park Stadyumu'nda oynanacak.

Hakem Atilla Karaoğlan'ın yöneteceği mücadele, A Spor'dan yayınlanacak. Futbolseverler bu karşılaşmayı şifresiz izleyebilecek.