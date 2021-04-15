Trabzonspor Futbol Şube Sorumlusu Bayraktar: Trabzonspor'un Türk futbolundan alacağı var

Özer Bayraktar, "Trabzonspor'un da Sayın Abdullah Avcı’nın da Türk futbolundan alacağı var. Ben başarının geleceğine inanıyorum." dedi.

Trabzonspor Kulübü Futbol Şube Sorumlusu Özer Bayraktar, Trabzonspor Dergisi'nde açıklamalarda bulundu.

Bayraktar, bu sezon lige istedikleri gibi başlayamadıklarını ifade ederek, "Ancak sonrasında gerek teknik direktörümüz Sayın Abdullah Avcı'nın gelmesiyle, sonrasında da takımımıza takviye ettiğimiz futbolcularla büyük ilerleme kaydettik. Bugün Süper Lig'de yine yarışın içindeyiz, yine taraftarlarımızın mutluluğu ve gururu için mücadele ediyoruz.





"PANDEMİNİN SONLANMASIYLA BAMBAŞKA BİR HAVAYA BÜRÜNECEĞİZ"

Umuyorum ki daha da iyi olacağız. Özellikle pandeminin sonlanması ve taraftarlarımızla buluştuğumuzda, bambaşka bir havaya bürüneceğimizi düşünüyorum." şeklinde konuştu.

Teknik direktör Abdullah Avcı'yı uzun yıllardır görev aldığı yerlerde takip ettiğini belirten Bayraktar, şunları söyledi:

"TRABZONSPOR'UN TÜRK FUTBOLUNDAN ALACAĞI VAR"

"Başarılı ancak başarılarını taçlandıramamış bir kişi olarak görüyordum. İlkeli, karşı tarafa kendi düşüncesini aktaran ve sinerji yaratan bir karakteri var.

Zaten oyuncu grubunun geri dönüşleri de bu düşüncemi teyit eder nitelikte. Bazen insanların ve kurumların futboldan, özellikle Türk futbolundan manevi olarak alacakları olur.

Sayın Abdullah Avcı ve Trabzonspor bu noktada birleşmiştir. Trabzonspor'un da Sayın Abdullah Avcı'nın da Türk futbolundan alacağı var. Ben başarının geleceğine inanıyorum."