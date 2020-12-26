Trabzonspor-Galatasaray - CANLI SKOR

Süper Lig'in 15. haftasında Trabzonspor ile Galatasaray kozlarını paylaşıyor.

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44' Gol... Trabzonspor 0-1 Galatasaray (Arda Turan)

34' Trabzonspor etkili geldi. Ceza sahası içinde yaşanan karambolde üst üste gelen şutlar savunmadan döndü.

27' Belhanda'nın yaptığı top kaybında Trabzonspor kontraya çıktı. Yusuf topu ceza sahasına kadar sürdü ancak savunma ayak koydu.

25' Vitor Hugo'nun kafa vuruşunda Okan başarılı oldu.

22' Galatasaray'da Omar yerde kaldı. Konuk ekip ceza sahasının sağından serbest vuruş kullanacak.

17' Yusuf Sarı'nın yerden ceza sahası içine kestiği pasına savunma ayak koydu. Devamında Galatasaray sol kanattan geldi ancak savunma topu taca çıkardı.

13' Galatasaray'da Talyan Antalyalı elle oynama sonucu sarı kart gördü ve bir sonraki maçta cezalı duruma düştü.

6' Bu kez Trabzonspor etkili geldi. Flavio dar açıdan vurdu ancak top dışarı çıktı.

5' Galatasaray'da Feghouli ceza sahasının hemen dışından şutunu kaleye gönderdi. Top az farkla üstten auta çıktı.

3' Galatasaray sol kanattan atak geliştirdi. İçeri yapılan ortayı savunma uzaklaştırdı. Devamında Galatasaray bu kez sağ kanattan geldil ancak başarılı olamadılar.

2' Omar sağdan uzun ortasında topu ceza sahası içindeki Emre ile buluşturmak istedi ancak savunma araya girdi.

1' Maç başladı.

Süper Lig'in 15. haftasında Trabzonspor ile Galatasaray karşı karşıya geliyor.

Medical Park Stadı'nda oynanacak maç saat 19.00'da başladı. Müsabakada hakem Halil Umut Meler düdük çalıyor. Galatasaray - Trabzonspor maçı beIN Sports'tan canlı yayınlanıyor.

Trabzonspor ligde oynadığı 14 karşılaşmada topladığı 20 puanla 9. sırada bulunuyor. Galatasaray ise topladığı 26 puanla ikinci sırada yer alıyor.

İLK 11'LER

Trabzonspor: Uğurcan, Serkan, Vitor Hugo, Edgar Ie, Marlon, Baker, Flavio, Abdulkadir Parmak, Nwakaeme, Yusuf Sarı, Djaniny

Galatasaray: Okan, Omar, Marcao, Donk, Saracchi, Taylan, Belhanda, Emre Kılınç, Arda, Feghouli, Oğulcan