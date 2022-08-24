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    Trabzonspor - Galatasaray karşılaşmasında deplasman seyirci yasağı olacak

    Trabzonspor - Galatasaray karşılaşmasında deplasman seyirci yasağı olacak

    Trabzonspor-Galatasaray maçında deplasman seyirci yasağı uygulanacak. Trabzon İl Spor Güvenlik Kurulu, Galatasaray taraftarının stada alınmayacağını duyurdu.
    • 24.08.2022 - 16:56
    • Güncelleme : 24.08.2022 - 17:40
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    Süper Lig'in 4. haftasında 28 Ağustos Cumartesi akşamı saat 21.45'te Trabzonspor ile Galatasaray karşı karşıya gelecek. Dev mücadele öncesi Trabzon Valiliği'nde bir toplantı yapıldı. Toplantıdan, Galatasaray taraftarını üzen karar çıktı.

    Galatasaray taraftarı, maçta olmayacak

    Trabzon İl Spor Güvenlik Kurulu'ndan yapılan açıklamada, Trabzonspor ile Galatasaray arasında oynanacak Süper Lig karşılaşmasında sarı-kırmızılı taraftarların Medical Park Stadyumu'na alınmayacağı açıklandı.

    Trabzonspor - Galatasaray karşılaşmasında deplasman seyirci yasağı olacak #1

    TFF, deplasman yasağını kaldırmıştı

    Türkyiye Futbol Federasyonu (TFF), temmuz ayında alınan kararla deplasman seyirci yasağının kaldırıldığını duyurmuştu. Yapılan duyuruda, üç ligde de ev sahibi kulüplerin, misafir takımın yazılı onayı ve il ya da ilçe spor güvenlik kurulunun uygun bulması halinde, en fazla yüzde 10 olan misafir takım seyirci kapasitesinin yüzde 30'a yükseltildiği aktarılmıştı.

    Güvenlik kurulunun onaylaması gerekli

    Ev sahibi kulüplerin, stattaki oturma kapasitesinin en az yüzde 5'i oranında misafir takım seyircileri için yer ayırma zorunluluğunun devam edeceğinin vurgulandığı açıklamada, her üç ligde de kulüplerin anlaşması ve il ya da ilçe spor güvenlik kurullarının onayıyla, misafir takım tribünlerinin ev sahibi kulüpler tarafından kullanılabileceği belirtildi.

    Trabzonspor - Galatasaray karşılaşmasında deplasman seyirci yasağı olacak #2


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