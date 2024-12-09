Trabzonspor, Galatasaray maçı hazırlıklarına başladı

İHA
Trabzonspor, Süper Lig'in 16. haftasında deplasmanda oynayacağı Galatasaray maçı hazırlıklarına iki günlük iznin ardından başladı.
Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda oyuncular, aerobik koşunun ardından ısınma ve rondo çalışması gerçekleştirdi.
Dar alanda oyunla devam eden antrenman, taktik çalışması ile sona erdi.
HAZIRLIKLAR SÜRECEK
Bordo-mavililer, yarın yapacağı çift antrenmanla Galatasaray maçı hazırlıklarına devam edecek.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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