Trabzonspor, Galatasaray maçı hazırlıklarına devam etti

İHA
Süper Lig'in 16. haftasında deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak olan Trabzonspor, maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.
Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda bordo-mavili oyuncular, ısınmanın ardından rondo çalışması gerçekleştirdi.
Antrenmanın son bölümünde iki grup halinde savunma ve hücum çalışması yapıldı.
HAZIRLIKLAR SÜRECEK
Bordo-mavililer, yarın saat 15.00'te yapacağı antrenmanla Galatasaray maçı hazırlıklarına devam edecek.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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