Trabzonspor, Galatasaray maçı için İstanbul’a geldi Trabzonspor, Süper Lig’in 2. haftasında deplasmanda yarın akşam oynayacağı Galatasaray maçı için bugün özel bir uçakla İstanbul’a gitti.

İHA Trabzonspor, Teknik Direktör Nenad Bjelica yönetiminde bugün 13.30’da Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla Galatasaray müsabakasının çalışmalarını tamamladı. Yenilen yemeğin ardından futbolcular ve teknik heyet İstanbul’a gitmek üzere tesislerinden ayrılırken, yeni transfer Rayyan Baniya da kafilede yer aldı. Taraftar sevgi gösterisinde bulundu Trabzon Havalimanı’na gelişte bordo-mavili taraftarlar takımlarına yoğun sevgi gösterisinde bulunurken, kafilede şu futbolcular yer aldı: Uğurcan Çakır, Muhammet Taha Tepe, Onuralp Çevikkan, Stefano Denswil, Rayyan Baniya, Jens Stryger Larsen, Eren Elmalı, Arif Boşluk, Ali Şahin Yılmaz, Filip Benkovic, Mehmet Can Aydın, Dimitrios Kourbelis, Abdülkadir Ömür, Anastasios Bakasetas, Doğucan Haspolat, Enis Bardhi, Kerem Şen, Göktan Gürpüz, Tonio Teklic, Trezeguet, Umut Bozok, Maxi Gomez ve Enis Destan.