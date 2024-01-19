Trabzonspor - Galatasaray maçı öncesi derbi taktikleri Trabzonspor-Galatasaray maçına saatler kala Okan Buruk ve Abdullah Avcı'nın taktikleri de ortaya çıkmaya başladı. İşte detaylar...

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Süper Lig'in 21. haftasında Trabzonspor, evinde Galatasaray'ı ağırlayacak.

Kıran kırana geçmesi beklenen karşılaşma öncesinde teknik direktörler Abdullah Avcı ve Okan Buruk da taktik idmanlarında rakibin zayıf yönlerini futbolcularına anlattı.

Edinilen bilgiye göre Abdullah Avcı'nın sarı-kırmızılıların beklerinin hücuma çok fazla katkı sağladığını belirledi.

Bek ve kanat oyuncularının iletişimini kesmeyi isteyen Avcı, Icardi'nin oynaması durumunda futbolcunun maç eksiğinden de yararlanarak Galatasaray'ın hücumda etkili olmasını önleyecek.

Galatasaraylı oyuncuların ceza sahasında çok fazla penaltı aradığını düşünen Trabzonspor teknik heyeti, oyuncularından temkinli oynamalarını istedi.

"Son vuruşlara dikkat!"

Sarı-kırmızılılarda Okan Buruk ise takımının oynadığı futboldan oldukça memnun.

Ceza sahası içerisinde ve dışarısında pozisyon bulma anlamında sorun yaşamayan futbolcularından son vuruşlar konusunda daha dikkatli olmalarını isteyen Buruk, Mauro Icardi'nin topla buluşturulması konusunda kanat oyuncularına talimat verdi.

Sol beke yeni yeni alışmaya başlayan Barış Alper'e orta saha oyuncularının destek olmasını isteyen Buruk'un, bu şekilde sol kanatta yaşanacak defansif zaafiyetlerin önüne geçmeyi planladığı öğrenildi.

Hücum anlamında Kerem, Zaha ve Icardi üçlüsüyle gol aramayı planlayan Okan Hoca, Torreira ile de orta sahanın hakimiyetini elinde bulundurmayı düşünüyor.

Sizce derbide gülen taraf kim olur?