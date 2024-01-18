Trabzonspor - Galatasaray maçına deplasman seyircisi alınacak

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Trabzonspor ile Galatasaray arasında Papara Park'ta oynanacak olan derbi öncesi, deplasman tribünü hakkında karar alındı.
Trabzon İl Spor Güvenlik Kurulu'ndan yapılan açıklamada karşılaşma Galatasaray taraftarlarının gelmesine izin verileceği açıklandı ve sarı-kırmızılı taraftarların deplasman yolu açıldı.
2032 Galatasaray taraftarı izleyecek
Yapılan açıklamaya göre; misafir takım tribününde 2032 Galatasaray taraftarı izleyebilecek.
Süper Lig'in 21. haftasında oynanacak Trabzonspor - Galatasaray maçı 21 Ocak Pazar günü saat 19.00'da oynanacak.
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