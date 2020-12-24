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    Trabzonspor-Galatasaray maçına doğru

    Trabzonspor-Galatasaray maçına doğru

    Abdullah Avcı'lı Trabzonspor, cumartesi günü sahasında Fatih Terim'li Galatasaray'ı ağırlayacak. İki teknik adam da kritik maç öncesi kadrolarını büyük oranda belirledi.
    • Haber Merkezi
    • 24.12.2020 - 11:20
    • Güncelleme : 24.12.2020 - 11:28
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    Süper Lig'in 15. haftasının en kritik maçında Trabzonspor ile Galatasaray karşı karşıya gelecek.

    ABDÜLKADİR BELİRSİZ

    Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde oynanacak maç öncesi hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor'da, koronavirüse yakalanan Abdülkadir Ömür'ün 10 günlük karantina süresi yarın sona eriyor.

    Cuma günü yapılacak olan testten çıkacak sonuca göre, 21 yaşındaki oyuncunun kadroya alınıp alınmayacağı netlik kazanacak.

    Trabzonspor-Galatasaray maçına doğru #1

    MARCAO CEZALI, FALCAO DÖNÜYOR

    Konuk ekip Galatasaray'da ise sakatlığı sebebiyle uzun süredir sahalardan uzak kalan Radamel Falcao, takımla birlikte çalışmalara başladı.

    Kafileye dahil edilecek olan Kolombiyalı futbolcu, maça yedek kulübesinde başlayacak.

    Sarı-kırmızılılarda kırmızı kart cezalısı Marcao, maçta forma giyemeyecek.

    Trabzonspor-Galatasaray maçına doğru #2

    HALA KÜSLER

    Öte yandan bu mücadele, uzun süredir küs olan Abdullah Avcı ile Fatih Terim'i de karşı karşıya getirecek.

    Hatırlanacağı gibi Başakşehir ile Galatasaray arasında oynanan şampiyonluk maçında Terim ile Avcı tartışmış, ikili daha sonra ise barışmamıştı.

    Avcı, Beşiktaş'ın başındayken Terim ile tokalaşmamasıyla ilgili gelen soruya, “Galatasaray ile Beşiktaş oynadı. Ben orada geçen sene nasıl karşılandıysam bu sene de burada öyle karşıladım.” şeklinde cevap vermişti.

    Trabzonspor-Galatasaray maçına doğru #3

    MUHTEMEL 11'LER

    Trabzonspor

    Trabzonspor-Galatasaray maçına doğru #4

    Galatasaray

    Trabzonspor-Galatasaray maçına doğru #5

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