Trabzonspor - Galatasaray maçına konuk takım taraftarları alınacak

Süper Lig'in 26. haftasında 14 Mart Cumartesi günü oynanacak Trabzonspor - Rizespor maçı öncesinde sıcak bir gelişme yaşandı.

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Trabzon Şubesi'nden yapılan açıklamaya göre, İl Spor Güvenlik Kurulu Toplantısı, Vali Tahir Şahin başkanlığında kurul üyelerinin de katılımıyla valilik toplantı salonunda gerçekleştirildi.

RİZESPOR TARAFTARI ALINMAYACAK

Toplantıda, iki kulübün anlaşması üzerine, konuk takımın taraftarlarının mücadeleye alınmamasına karar verildi.

GALATASARAY, TARAFTARI ALINACAK

Ligin 28. haftasında oynanacak Trabzonspor - Galatasaray karşılaşmasını ise sarı-kırmızılı takımın taraftarları izleyebilecek.

Ligin ilk yarısındaki Rizespor - Trabzonspor karşılaşmasında bordo-mavili taraftarlar yer almazken, Galatasaray - Trabzonspor müsabakasını ise tribünden takip etmişti.