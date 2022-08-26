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    Trabzonspor - Galatasaray maçında teknik adam taktikleri

    Trabzonspor-Galatasaray maçına sayılı saatler kala iki takımın da taktikleri yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı.
    • 26.08.2022 - 10:11
    • Güncelleme : 26.08.2022 - 10:35
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    Trabzonspor - Galatasaray maçında teknik adam taktikleri

    Süper Lig'de gözler, pazar günü oynanacak olan Trabzonspor-Galatasaray maçına çevrildi.

    Sarı-kırmızılı teknik adam Okan Buruk ve bordo-mavililerin çalıştırıcısı Abdullah Avcı, dev maç öncesi taktiklerini hazırladı.

    Trabzonspor - Galatasaray maçında teknik adam taktikleri #1

    Abdülkerim Bardakçı hataya zorlanacak

    Basına açık antrenmanlarda göze çarpan bilgilere göre Abdullah Avcı'nın başlıca planı sarı-kırmızılı savunmayı dengesiz yakalamak.

    Özellikle Abdülkerim Bardakçı'nın sık sık çıkarken top kaptırdığına dikkat çeken tecrübeli teknik adamın, oyuncularına ileride pres yapmalarını talimat verdiği kaydedildi.

    Trezeguet'in tekniğinden de yararlanmak isteyen Avcı, Galatasaray savunmasını hızlı hücumlarla yıkmayı düşünüyor.

    Trabzonspor - Galatasaray maçında teknik adam taktikleri #2

    Okan Buruk'un hedefi kanatlar

    Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, kanatlarda görev yapan Kerem Aktürkoğlu ve Yunus Akgün ile özel bir görüşme gerçekleştirdi.

    Başarılı teknik adam, iki öğrencisinden Haris Sefeorviç’e daha fazla pas atmalarını istedi. Buruk’un, “Kanat akınlarımızı sonuçlandırmakta sıkıntı yaşıyoruz. Seferoviç’e daha fazla servis yapmalısınız. Topu onunla buluşturduğunuzda, ceza sahasına giderek siz de daha rahat pozisyon bulabilirsiniz.” dediği öğrenildi.

    Belçikalı yıldız, Ümraniye maçının ikinci yarısında oyuna dahil olmuş ve performansıyla büyük beğeni kazanmıştı.

    Kondisyon eksiğini sıkı çalışmayla en aza indiren Mertens, kritik Trabzonspor karşılaşmasında ilk 11’de görev yapmaya hazırlanıyor.

    Pazar günkü karşılaşmada Emre Akbaba’nın kulübeye çekilmesi bekleniyor. Okan Buruk’un, tecrübeli öğrencisiyle yakından ilgilendiği, zorlu mücadelede hücum planlarını Mertens üzerine kurduğu kaydedildi.

    Trabzonspor - Galatasaray maçında teknik adam taktikleri #3

    Trabzonspor - Galatasaray maçında teknik adam taktikleri #4


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