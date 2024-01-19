Trabzonspor - Galatasaray maçının hakemi

Süper Lig'in 21. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler belli oldu.
Buna göre; haftanın en kritik maçı olan Trabzonspor-Galatasaray derbisinde Abdulkadir Bitigen düdük çalacak.
Ertelenen Süper Kupa maçının da hakemiydi
Halil Umut Meler'in yaşadığı saldırının ardından derbilerin favori hakemi olarak Abdulkadir Bitigen ismi öne çıkıyor.
Suudi Arabistan'da oynanması beklenen ancak yaşanan Atatürk krizi nedeniyle iptal edilen maçın hakemi de Bitigen'di.
TFF'nin bu maça da aynı hakemi ataması dikkat çekti.
Sürpriz isimler
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu'ndan (MHK) yapılan açıklamaya göre müsabakalarda görev alacak hakemler şöyle:
Pendikspor - Beşiktaş: Tugay Kaan Numanoğlu
Fenerbahçe - Samsunspor: Bahattin Şimşek
Kasımpaşa - Hatayspor: Abdullah Buğra Taşkınsoy
Fatih Karagümrük - Başakşehir: Ümit Öztürk
Alanyaspor - Rizespor: Ali Şansalan
Adana Demirspor - Ankaragücü: Arda Kardeşler
Sivasspor - Gaziantep FK: Kadir Sağlam
Konyaspor - Antalyaspor: Zorbay Küçük
Kayserispor - İstanbulspor: Cihan Aydın
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