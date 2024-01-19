Trabzonspor - Galatasaray maçının hakemi TFF, yaptığı açıklamayla hafta sonu oynanacak olan Trabzonspor - Galatasaray maçının hakemini duyurdu.

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Süper Lig'in 21. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler belli oldu.

Buna göre; haftanın en kritik maçı olan Trabzonspor-Galatasaray derbisinde Abdulkadir Bitigen düdük çalacak.

Ertelenen Süper Kupa maçının da hakemiydi

Halil Umut Meler'in yaşadığı saldırının ardından derbilerin favori hakemi olarak Abdulkadir Bitigen ismi öne çıkıyor.

Suudi Arabistan'da oynanması beklenen ancak yaşanan Atatürk krizi nedeniyle iptal edilen maçın hakemi de Bitigen'di.

TFF'nin bu maça da aynı hakemi ataması dikkat çekti.

Sürpriz isimler

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu'ndan (MHK) yapılan açıklamaya göre müsabakalarda görev alacak hakemler şöyle:

Pendikspor - Beşiktaş: Tugay Kaan Numanoğlu

Fenerbahçe - Samsunspor: Bahattin Şimşek

Kasımpaşa - Hatayspor: Abdullah Buğra Taşkınsoy

Fatih Karagümrük - Başakşehir: Ümit Öztürk

Alanyaspor - Rizespor: Ali Şansalan

Adana Demirspor - Ankaragücü: Arda Kardeşler

Sivasspor - Gaziantep FK: Kadir Sağlam

Konyaspor - Antalyaspor: Zorbay Küçük

Kayserispor - İstanbulspor: Cihan Aydın