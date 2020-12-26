Euro
9.242
-0.01%
Dolar
7.5863
0.32%
Altın
458.65
0.28%
Borsa
1.426
0%
Bitcoin
193.502
5.78%
EXEN Coin
10.80
-0.09%
16ºC
İstanbul
Puslu bulutlar 16 C
    Trabzonspor-Galatasaray maçının ilk 11'leri

    Trabzonspor-Galatasaray maçının ilk 11'leri

    Süper Lig'in 15. haftasında Trabzonspor ile Galatasaray kozlarını paylaşacak.
    • Haber Merkezi
    • 26.12.2020 - 17:54
    • Güncelleme : 26.12.2020 - 17:55
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et

    Süper Lig'in 15. haftasında Trabzonspor ile Galatasaray karşı karşıya geliyor.

    Medical Park Stadı'nda oynanacak maç saat 19.00'da başlayacak. Müsabakada hakem Halil Umut Meler düdük çalacak. Galatasaray - Trabzonspor maçı beIN Sports'tan canlı yayınlanacak.

    Trabzonspor ligde oynadığı 14 karşılaşmada topladığı 20 puanla 9. sırada bulunuyor. Galatasaray ise topladığı 26 puanla ikinci sırada yer alıyor.

    İLK 11'LER

    Trabzonspor: Uğurcan, Serkan, Vitor Hugo, Edgar Ie, Marlon, Baker, Flavio, Abdulkadir Parmak, Nwakaeme, Yusuf Sarı, Djaniny

    Galatasaray: Okan, Omar, Marcao, Donk, Saracchi, Taylan, Belhanda, Emre Kılınç, Arda, Feghouli, Oğulcan

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir