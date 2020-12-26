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Trabzonspor-Galatasaray maçının ilk 11'leri
Süper Lig'in 15. haftasında Trabzonspor ile Galatasaray kozlarını paylaşacak.
- Haber Merkezi
- 26.12.2020 - 17:54
- Güncelleme : 26.12.2020 - 17:55
Süper Lig'in 15. haftasında Trabzonspor ile Galatasaray karşı karşıya geliyor.
Medical Park Stadı'nda oynanacak maç saat 19.00'da başlayacak. Müsabakada hakem Halil Umut Meler düdük çalacak. Galatasaray - Trabzonspor maçı beIN Sports'tan canlı yayınlanacak.
Trabzonspor ligde oynadığı 14 karşılaşmada topladığı 20 puanla 9. sırada bulunuyor. Galatasaray ise topladığı 26 puanla ikinci sırada yer alıyor.
İLK 11'LER
Trabzonspor: Uğurcan, Serkan, Vitor Hugo, Edgar Ie, Marlon, Baker, Flavio, Abdulkadir Parmak, Nwakaeme, Yusuf Sarı, Djaniny
Galatasaray: Okan, Omar, Marcao, Donk, Saracchi, Taylan, Belhanda, Emre Kılınç, Arda, Feghouli, Oğulcan