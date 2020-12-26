Trabzonspor-Galatasaray maçının muhtemel 11'leri

Galatasaray, Süper Lig'in 15. haftasında deplasmanda Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek.

Süper Lig'de 1 günlük aranın ardından maçlar devam ediyor.

Haftanın karşılaşmasında Galatasaray, deplasmanda Trabzonspor'a konuk olacak.

Medical Park Stadı'nda oynanacak maç saat 19.00'da başlayacak. Müsabakada hakem Halil Umut Meler düdük çalacak. Maç beIN Sports'tan canlı yayınlanacak.

İKİ TAKIMIN EKSİKLERİ

Trabzonspor'da kadro dışı bırakılan Fousseni Diabate, Bilal Başacıkoğlu ve Stiven Plaza dışında eksik oyuncu bulunmuyor.

Galatasaray'da sakatlıkları bulunan Oghenekaro Etebo ile Ryan Babel'in yanı sıra koronavirüs izolasyon sürecini yeni tamamlayan Kerem Aktürkoğlu, Fatih Öztürk, Emre Taşdemir de kadroda yer almıyor.

Ayrıca ailesinde koronavirüs test sonucu pozitif çıkan Diagne tedbir amaçlı olarak kadroya dahil edilmedi. Radamel Falcao ise 2 ay aranın ardından Trabzon'a götürüldü.

TERİM CEZALI

Öte yandan Galatasaray'ın teknik direktörü Fatih Terim, bu karşılaşmada cezası nedeniyle kulübedeki yerini alamayacak.

MUHTEMEL 11'LER

Trabzonspor



Uğurcan Çakır

Serkan Asan

Edgar le

Vitor Hugo

Marlon

Abdulkadir Parmak

Flavio

Baker

Ekuban

Nwakaeme

Djaniny

Galatasaray



Okan

Omar

Donk

Marcao

Saracchi

Taylan Antalyalı

Belhanda

Feghouli

Arda Turan

Emre Kılınç

Oğulcan Çağlayan