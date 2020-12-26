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    Trabzonspor-Galatasaray maçının muhtemel 11'leri

    Trabzonspor-Galatasaray maçının muhtemel 11'leri

    Galatasaray, Süper Lig'in 15. haftasında deplasmanda Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek.
    • Haber Merkezi
    • 26.12.2020 - 08:43
    • Güncelleme : 26.12.2020 - 09:14
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    Süper Lig'de 1 günlük aranın ardından maçlar devam ediyor.

    Haftanın karşılaşmasında Galatasaray, deplasmanda Trabzonspor'a konuk olacak.

    Medical Park Stadı'nda oynanacak maç saat 19.00'da başlayacak. Müsabakada hakem Halil Umut Meler düdük çalacak. Maç beIN Sports'tan canlı yayınlanacak.

    İKİ TAKIMIN EKSİKLERİ

    Trabzonspor'da kadro dışı bırakılan Fousseni Diabate, Bilal Başacıkoğlu ve Stiven Plaza dışında eksik oyuncu bulunmuyor.

    Galatasaray'da sakatlıkları bulunan Oghenekaro Etebo ile Ryan Babel'in yanı sıra koronavirüs izolasyon sürecini yeni tamamlayan Kerem Aktürkoğlu, Fatih Öztürk, Emre Taşdemir de kadroda yer almıyor.

    Ayrıca ailesinde koronavirüs test sonucu pozitif çıkan Diagne tedbir amaçlı olarak kadroya dahil edilmedi. Radamel Falcao ise 2 ay aranın ardından Trabzon'a götürüldü.

    Trabzonspor-Galatasaray maçının muhtemel 11 leri #1

    TERİM CEZALI

    Öte yandan Galatasaray'ın teknik direktörü Fatih Terim, bu karşılaşmada cezası nedeniyle kulübedeki yerini alamayacak.

    MUHTEMEL 11'LER

    Trabzonspor

    Uğurcan Çakır
    Serkan Asan
    Edgar le
    Vitor  Hugo
    Marlon
    Abdulkadir Parmak
    Flavio
    Baker
    Ekuban
    Nwakaeme
    Djaniny

    Galatasaray

    Okan
    Omar
    Donk
    Marcao
    Saracchi
    Taylan Antalyalı
    Belhanda
    Feghouli
    Arda Turan
    Emre Kılınç
    Oğulcan Çağlayan

    Trabzonspor-Galatasaray maçının muhtemel 11 leri #2

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