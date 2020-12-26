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- Trabzonspor-Galatasaray maçının muhtemel 11'leri
Trabzonspor-Galatasaray maçının muhtemel 11'leri
- Haber Merkezi
- 26.12.2020 - 08:43
- Güncelleme : 26.12.2020 - 09:14
Süper Lig'de 1 günlük aranın ardından maçlar devam ediyor.
Haftanın karşılaşmasında Galatasaray, deplasmanda Trabzonspor'a konuk olacak.
Medical Park Stadı'nda oynanacak maç saat 19.00'da başlayacak. Müsabakada hakem Halil Umut Meler düdük çalacak. Maç beIN Sports'tan canlı yayınlanacak.
İKİ TAKIMIN EKSİKLERİ
Trabzonspor'da kadro dışı bırakılan Fousseni Diabate, Bilal Başacıkoğlu ve Stiven Plaza dışında eksik oyuncu bulunmuyor.
Galatasaray'da sakatlıkları bulunan Oghenekaro Etebo ile Ryan Babel'in yanı sıra koronavirüs izolasyon sürecini yeni tamamlayan Kerem Aktürkoğlu, Fatih Öztürk, Emre Taşdemir de kadroda yer almıyor.
Ayrıca ailesinde koronavirüs test sonucu pozitif çıkan Diagne tedbir amaçlı olarak kadroya dahil edilmedi. Radamel Falcao ise 2 ay aranın ardından Trabzon'a götürüldü.
TERİM CEZALI
Öte yandan Galatasaray'ın teknik direktörü Fatih Terim, bu karşılaşmada cezası nedeniyle kulübedeki yerini alamayacak.
MUHTEMEL 11'LER
Trabzonspor
Uğurcan Çakır
Serkan Asan
Edgar le
Vitor Hugo
Marlon
Abdulkadir Parmak
Flavio
Baker
Ekuban
Nwakaeme
Djaniny
Galatasaray
Okan
Omar
Donk
Marcao
Saracchi
Taylan Antalyalı
Belhanda
Feghouli
Arda Turan
Emre Kılınç
Oğulcan Çağlayan