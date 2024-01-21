Trabzonspor - Galatasaray maçının muhtemel 11'leri

Galatasaray, Süper Lig'in 21. haftasında deplasmanda Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek. Mücadele beIN Sports 1 ekranlarından yayınlanacak.
Trabzon Park'ta yapılacak müsabaka, saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşmada hakem Abdulkadir Bitigen düdük çalacak.
Süper Lig'de çıktığı 20 müsabakada 16 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi yaşayan sarı-kırmızılı takım, 51 puan topladı. Galatasaray, lider Fenerbahçe'nin 2 puan gerisinde haftaya 2. sırada girdi.
Trabzonspor ise oynadığı maçların 11'ini kazanırken, 4'ünde berabere kaldı ve 5'ini yitirdi. Hanesine 37 puan yazdıran bordo-mavili takım, haftaya 3. sırada başladı.
İki takım arasında sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan maçı Galatasaray 2-0 kazanmıştı.
Muhtemel 11'ler
Trabzonspor: Uğurcan, Mehmet Can, Baniya, Benkovic, Eren, Mendy, Berat, Visca, Bakasetas, Fountas, Enis Destan
Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Barış Alper, Torreira, Kerem Demirbay, Kerem Aktürkoğlu, Mertens, Zaha, Icardi
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