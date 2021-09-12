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- Trabzonspor-Galatasaray maçının muhtemel ilk 11'leri
Trabzonspor-Galatasaray maçının muhtemel ilk 11'leri
- Haber Merkezi
- 12.09.2021 - 08:57
Süper Lig'in 4. haftasında Trabzonspor ile Galatasaray karşı karşıya geliyor.
Medical Park'ta saat 20.00'de başlayacak müsabakada hakem Ali Palabıyık düdük çalacak. Trabzonspor - Galatasaray maçını beIN Sports canlı yayınlayacak.
Lige Giresunspor ve Hatayspor galibiyetleriyle başlayan sarı-kırmızılı ekip, 3. haftada Kasımpaşa ile berabere kaldı. İlk 3 haftada 7 puan toplayan Galatasaray, 4. sırada yer alıyor.
Süper Lig'in ilk 3 haftasını galibiyetle kapatarak liderlik koltuğunda oturan bordo-mavililer, Galatasaray karşısında kazanarak zirvedeki yerini korumak istiyor. Trabzonspor, Galatasaray'ı yenmesi halinde ligde 17 sezon sonra art arda 4 maçtan galibiyetle ayrılma başarısı gösterecek.
MUHTEMEL İLK 11'LER
Trabzonspor: Uğurcan, Peres, Edgar, Hugo, Denswil, Berat, Hamsik, Abdülkadir Ömür, Bakasetas, Nwakaeme, Cornelius
Galatasaray: Muslera, Yedlin, Luyindama, Nelsson, Van Aanholt, Taylan, Berkan, Morutan, Cicaldau, Kerem, Diagne