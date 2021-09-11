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    Trabzonspor-Galatasaray maçının taktikleri

    Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in Trabzonspor'un yetenekli oyuncularını presle durdurmak istediği öğrenildi. Abdullah Avcı da Morutan ve Cicaldau için önlem aldı.
    • Haber Merkezi
    • 11.09.2021 - 14:35
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    Trabzonspor-Galatasaray maçının taktikleri

    Süper Lig'in 4. haftasında Trabzonspor evinde Galatasaray'ı ağırlayacak.

    Haftanın en kritik maçı öncesi iki adam da taktiğini belirledi.

    Trabzonspor-Galatasaray maçının taktikleri #1

    TERİM'İN GALİBİYET ŞİFRESİ: PRES

    Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Trabzonspor'un yetenekli orta sahalarına sürekli baskı kurup topu kanattaki isimlere yönlendirmesini engellemeyi hedefliyor.

    Hücum planında ise Morutan, Cicaldau gibi isimlere özel görev veren Terim, santrfor mevkinde ise Diagne'yi düşünüyor.

    Trabzonspor-Galatasaray maçının taktikleri #2

    AVCI'DAN RUMENLERE ÖNLEM

    Trabzonspor'un deneyimli teknik adamı Abdullah Avcı da sarı-kırmızılı takımın merkez oyuncularına dikkat çekiyor.

    Antrenmanlarda Morutan ve Cicaldau için özel önlem alan ve bu yönde çalışmalar yaptıran Avcı'nın Muslera'nın son zamanlardaki oyun kurma sorununu da yüksek presle ortaya çıkarmak istediği öğrenildi.

    Hücumda ise Nwakaeme'ye özel görev veren tecrübeli teknik adamın galibiyet şifresi de yine Nijeryalı yıldız.

    Trabzonspor-Galatasaray maçının taktikleri #3

    Trabzonspor-Galatasaray maçının taktikleri #4

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