Trabzonspor-Galatasaray: Muhtemel 11'ler

Türkiye Kupası final maçında Trabzonspor ile Galatasaray karşı karşıya gelecek.
Gaziantep Stadı'ndaki final müsabakası, saat 20.45'te başlayacak. Karşılaşmayı Hakem Cihan Aydın yönetecek.
Kupa finalinde Polonya Futbol Federasyonu'ndan Tomasz Kwiatkowski, VAR hakemi görev alacak.
TÜRKİYE KUPASI'NDA FİNAL HEYECANI
Trabzonspor ile Galatasaray arasındaki müsabaka ATV'den canlı yayınlanacak.
Müsabakayı kazanan takım, Türkiye Kupası'nda şampiyon olacak.
Normal sürede kazanan çıkmaması durumunda 15'er dakikalık uzatma devresi oynanacak.
Eşitlik yine bozulmazsa kazananı seri penaltı atışları belirleyecek.
MUHTEMEL İLK 11'LER
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Pedro Malheiro, Stefan Savic, Arseniy Batagov, Mustafa Eskihellaç, John Lundstram, Ozan Tufan, Oleksandr Zubkov, Danylo Sikan, Anthony Nwakaeme, Simon Banza.
Galatasaray: Günay Güvenç, Roland Sallai, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Lucas Torreira, Mario Lemina, Yunus Akgün, Gabriel Sara, Barış Alper Yılmaz, Victor Osimhen.
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