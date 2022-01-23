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    Trabzonspor, Galatasaray'ı 2 golle mağlup etti

    Trabzonspor, Galatasaray'ı 2 golle mağlup etti

    Süper Lig'in 23. haftasında Trabzonspor, Galatasaray'ı 2-1 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.
    • Haber Merkezi
    • 23.01.2022 - 21:02
    • Güncelleme : 23.01.2022 - 21:13
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    Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray, evinde Trabzonspor'u ağırladı.

    Maça oldukça etkili başlayan sarı-kırmızılılar, rakip kaleyi adeta abluka altına aldı.

    İlk 20 dakikada 6 şut çeken Galatasaray'da 31. dakikada Cicaldau, penaltı vuruşunu gole çevirdi.

    İlk yarıda başka gol sesi çıkmadı ve sarı-kırmızılılar, devre arasına 1-0 üstün gitti.

    Trabzonspor, Galatasaray ı 2 golle mağlup etti #1

    TRABZONSPOR'DAN GERİ DÖNÜŞ

    İkinci yarıya etkili başlayan taraf Trabzonspor oldu. Bordo-mavililer, Galatasaray'ın kalesinde tehlikeli pozisyonlar üretti.

    Maçın 84. dakikasında sahneye çıkan Bakasetas, topu ağlara gönderi ve takımına 1-1'lik beraberliği getirdi.

    90. dakikada Galatasaray savunmasının yaptığı hatayı Visca affetmedi ve durumu 2-1'e getirdi.

    Maçta başka gol sesi çıkmadı ve Trabzonspor mücadeleden 3 puanı aldı.

    Trabzonspor, Galatasaray ı 2 golle mağlup etti #2


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