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    Trabzonspor, Gaziantep FK'yı 3 golle mağlup etti

    Trabzonspor, Gaziantep FK'yı 3 golle mağlup etti

    Süper Lig'in 7.haftasında Trabzonspor sahasında Gaziantep FK'yı 3-2 mağlup etti.
    • 18.09.2022 - 19:07
    • Güncelleme : 18.09.2022 - 19:21
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    Süper Lig'de 7. hafta maçında Trabzonspor evinde Gaziantep FK'yı konuk etti. Bordo-maviiler 2-0 geriye düştüğü mücadeleyi 3-2 kazanmayı başardı.

    Maxim golü erken buldu

    Maç hızlı başladı Gazaintep FK golü erken buldu. Gaziantep Alexandru Maxim ile golü buldu. Soldan şık çalımlarla ceza sahasına giren Alexandru Maxim, 2.dakikada çapraza çok iyi vurdu ve takımını 1-0 öne geçirdi. Gaziantep FK, Lazar Markovic'in golüyle farkı 2'ye çıkardı.

    Markovic farkı 2'ye çıkardı

    Gaziantep'te savunma arkasına atılan nefis topu çok iyi kontrol eden Lazar Markovic, 10.dakikada düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi ve skor 2-0 oldu.

    Trezeguet farkı 1'e indirdi

    Trabzonspor, Trezeguet'nin golüyle farkı 1'e indirdi. Bakasetas'ın pasıyla sağ çaprazda topla buluşan Trezeguet, yerden çok sert vurdu ve topu ağlara göndererek skoru 2-1'e getirdi.

    Trabzonspor, Gaziantep FK yı 3 golle mağlup etti #1

    Bakasetas penaltıdan skoru dengeledi

    Soldan Trezeguet'in ceza sahasına çevirdiği topta Matej Hanousek topa elle müdahale etti ve hakem Mete Kalkavan pozisyonu inceledikten sonra penaltı noktasını gösterdi. Penaltı kararı sonrası Gaziantepli futbolcuların yoğun itirazı oldu ancak karar değişmedi. Bakasetas'ın penaltıdan attığı golle durum 2-2'ye geldi.

    İlk yarının kalan kısmında gol çıkmayınca iki takımda soyunma odasına 2-2 eşitlikle girdi.

    Trabzonspor, Gaziantep FK yı 3 golle mağlup etti #2

    İkinci yarı oyun yavaşladı

    Mücadelenin ikinci yarısı ilk yarıya göre yavaş başladı. Trabzonspor ve Gaziantep FK kontrolü bir şekilde oynadı.

    Trabzonspor, Gaziantep FK yı 3 golle mağlup etti #3

    Bartra son dakikada galibiyeti getirdi

    Trabzonspor Marc Bartra'nın golüyle öne geçti. Soldan ceza sahasına gönderilen topta kafalardan seken topa iyi yükselen Bartra iyi bir kafa vuruşuyla uzak köşeden topu ağlarla buluşturdu ve Trabzonspor skoru 3-2'ye getirdi.

    Karşılaşmanın kalan dakikalarında gol olmayınca maç 3-2 Trabzonspor üstünlüğüyle sona erdi.

    Trabzonspor, Gaziantep FK yı 3 golle mağlup etti #4

    Trabzonspor, Gaziantep FK yı 3 golle mağlup etti #5

    Trabzonspor, Gaziantep FK yı 3 golle mağlup etti #6


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