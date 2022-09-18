Trabzonspor - Gaziantep FK - CANLI SKOR

Trabzonspor, Süper Lig'in 7. haftasında Gaziantep FK ile karşılaşıyor

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22' Hamsik'in ceza sahası içindeki Djaniny'e gönderdiği topu Djaniny bekletmeden Umut'a atmak istedi ama savunma araya girdi. Dönen topu Bakasetas içeriye doldurmak istedi ama top kaleci Günay Güvenç'te kaldı.

21' Lazar Markovic'in ceza sahası dışından yaptığı vuruş üstten az farkla auta gitti.

18' Soldan Hamsik'in kullandığı köşe vuruşunu savunma karşıladı. Dönen topu Eren gelişine tamamlamak istedi ama top farklı şekilde auta gitti.

14' Gol... Trabzonspor 1-2 Gaziantep FK (Trezeguet)

11' Hamsik'in savunma arkasına gönderdiği topu Djaniny kontrol etti ama Günay tehlikeyi sezdi ve gole izin vermedi.

10' Gol... Trabzonspor 0-2 Gaziantep FK (Markovic)

4' Trabzonspor'da Marek Hamsik'in ceza sahasına gönderdiği iyi topa ön direkte Djaniny vurdu ama top yandan auta gitti.

2' Gol... Trabzonspor 0-1 Gaziantep FK (Maxim)

1' Maç başladı.

Trabzonspor, Süper Lig'in 7. haftasında Gaziantep FK'yı ağırlıyor.

Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde saat 17.00'de başlayan karşılaşmayı hakem Mete Kalkavan yönetiyor. Mücadele BeIN Sports'tan canlı yayınlanıyor.

İlk 11'ler

Trabzonspor: Uğurcan, Larsen Bartra, Hugo, Eren, Siopis, Hamsik, Djaniny, Bakasetas, Trezeguet, Umut

Gaziantep FK: Günay, Kitsou, Ertuğrul, Djilobodji, Hanousek, Furkan, Jevtovic, Markovic, Maxim, Sagal, Figueiredo