Trabzonspor, Gaziantep FK deplasmanında kazandı Trabzonspor, Süper Lig'in 15. haftasında konuk olduğu Gaziantep FK'yı 3-1'lik skorla mağlup etti.

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Süper Lig'in 15. hafta mücadelesinde Marius Sumudica'nın çalıştırdığı Gaziantep FK ile Abdullah Avcı yönetimindeki Trabzonspor, karşı karşıya geldi.

Gaziantep Kalyon Stadyumu'nda oynanan müsabakayı konuk ekip Trabzonspor, 3-1'lik skorla kazanarak üç puanın sahibi oldu.

Goller ikinci yarıda geldi

Kritik mücadelenin ilk yarısında gol sesi çıkmadı.

48. dakikada Trezeguet, Karadeniz temsilcisini öne geçiren golü kaydetti. 59. dakikada Bakasetas'ın ceza sahasından kaydettiği gol farkı 2'ye çıkardı.

76. dakikada Trezeguet kendisinin ikinci, takımının üçüncü golünü kaydetti. Denis Draguş'un ev sahibi adına frikikten kaydettiği gol maçın skorunu belirledi.

Trabzonspor, Gaziantep FK'yı deplasmanda ilk kez yendi

Bordo-mavililer iki haftalık aranın ardından galip gelerek rakibini 3-1 mağlup etti. Öte yandan Trabzonspor, Gaziantep FK deplasmanından ilk kez galibiyetle dönmüş oldu.

Haftaya Karadeniz derbisi yaşanacak

Abdullah Avcı'nın ekibi bu sonuçla puanını 26'ya yükseltirken, Gaziantep FK 15 puanda kaldı.

Süper Lig'in bir sonraki haftasında Trabzonspor ile Samsunspor, Karadeniz derbisinde karşı karşıya gelecek. Gaziantep FK ise Hatayspor deplasmanında 3 puan arayacak.